北美館看飛機、吃甜品！瑞士籍主廚坐鎮「Rolling Dough」 挑戰全台北最好吃可頌

「Rolling Dough」咖啡廳擁有台北市區少見的低空航道景觀，坐在窗邊座位就能看飛機起降。

北台灣最具代表性的藝文地標「台北市立美術館」，2025年6月迎來全新里程碑，成為全台首座進駐米其林星級餐飲團隊的美術館。湘樂餐飲集團創辦人林泉攜手Alife Holdings打造兩個全新品牌「Bonami法式小館」與「Rolling Dough 咖啡廳」，為觀展者們的藝文旅程，增添一道美味風景。

Rolling Dough位於北美館南進門二樓，整棟樓以幾何線條與三面大玻璃建構而成，採光極佳，不僅將日光引進餐廳，咖啡廳的座位區甚至擁有台北市裡少見的低空航道景觀，坐在窗邊，抬頭就能看見飛機劃過城市上空。

廣告 廣告

台北市立美術館為全台首座擁有米其林星級餐飲團隊進駐的藝文場館。

北美館南進門2樓修繕後新餐廳進駐，外頭的公共區以幾何建築語彙與自然材質，打造明亮舒適的休憩空間。

Rolling Dough取名象徵「層層摺疊、用心揉製」的麵糰日常，由來自瑞士的甜點行政主廚溥丰詠Florian Bourquin坐鎮。他來台8年，不只中文流利，談起歐式甜點自信十足：「幾乎沒有一款甜點難得倒我。」他打趣說：「想吃真正的可頌，來這就對了，不要再吃邪惡的扁可頌了。」一句話道盡Rolling Dough對正宗風味的執著。

甜點行政主廚Florian Bourquin來自瑞士，曾任世界頂級品牌Pierre Marcolini的甜點主廚。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

以法餐工法演繹台味麵！台北W飯店法式餐廳5款麵食新登場

嘉義最強港味「給給茶記」！菠蘿油脆如泡芙夾入獨家風味奶油 叉燒飯連港人都讚嘆