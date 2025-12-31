北美館雙年展登場 藝術、野餐一日遊全攻略

元旦第一天想在台北度過充滿藝術氣息又不失休閒樂趣的一天嗎？北美館最新展覽「2025台北雙年展：地平線上的低吟」正熱烈展出，國際藝術家齊聚一堂，帶來跨文化的創作火花。本報實地走訪，規劃能同時滿足藝術愛好者、家庭旅客與休閒玩家的完美路線，讓你看展之餘也能玩得盡興。

北美館展覽

台北市立美術館近期推出 「2025台北雙年展：地平線上的低吟」，展期自 2025年11月1日至2026年3月29日。展覽由國際策展人 Sam Bardaouil 與 Till Fellrath 聯手規劃，邀集來自全球 37個城市、72位藝術家，展出超過 150件作品，其中包含 34件全新委託創作。展覽以跨文化的視角探討當代社會議題，呈現繪畫、雕塑、錄像、攝影與表演等多元形式。

花博公園

在欣賞完美術館的展覽後，北美館附近的花博園區就擁有大片綠地與花園迷宮，適合野餐、散步或舉辦小型聚會。可以帶著餐點到草地上享受陽光，體驗輕鬆愉快的氛圍。這裡不僅是市民的休閒空間，也是旅客感受台北生活步調的最佳場域。

花博公園碩大的草原，適合野餐。（圖／記者顧雲鴻攝）

Rolling Dough 咖啡廳

位於北美館南進門的Rolling Dough咖啡廳，是近期新開幕的純白玻璃屋咖啡空間。由瑞士籍甜點主廚Florian Bourquin親手打造，每日提供現烤可頌與精品咖啡，搭配大片落地窗設計，窗外綠意盎然，甚至能遠眺飛機掠過，營造出獨特的都會靜謐氛圍。這裡座位雖僅約 12 席，但正因空間精緻，成為觀展後短暫休憩的絕佳選擇。

靜謐的Rolling Dough咖啡廳，非常適合看完展覽後小憩一下。（圖／記者顧雲鴻攝）

林安泰古厝

林安泰古厝是台北保存最完整的閩式古宅之一，建於19世紀，展現傳統建築的工藝與美感。古厝庭園幽美，池塘、假山與花木相映成趣，讓人彷彿走入古典生活場景，讓人從繁忙都市中找到片刻寧靜。

林安泰古厝是台北保存最完整的閩式古宅。（圖／交通部觀光署提供）

舞蝶共融遊戲場

除了野餐、古厝以外，北美館旁還有一座專為親子設計的大型戶外遊樂場。舞蝶共融遊戲場以蝴蝶意象設計，設有溜滑梯、攀爬架、沙坑等多樣設施，家長可以在旁休憩，讓孩子能盡情玩樂，享受親子互動的時光。對於觀展後的家庭族群而言，這裡是延伸行程的絕佳好去處，既能讓孩子放電，也能讓大人放鬆。

舞蝶共融遊戲場。（圖／台北市政府提供）

如果正在找一個既能充滿藝術氛圍、又能放鬆享受生活的行程，北美館周邊的選擇多到能滿足不同需求，不管是藝術迷、親子家庭，還是單純想找個地方散心，都能在這裡找到樂趣。看完展別急著回家，從北美館延伸出去尋覓其他去處，讓藝術和生活自然串連起來。