北美館「痕跡悄悄話」 藝術與日常對話

記者連琳／專題報導

《痕跡悄悄話》即日起至2月22日在臺北市立美術館兒童藝術教育中心展出，策展人郭姿瑩邀請法國藝術家戴爾芬‧普伊耶與臺灣藝術家蕭禹琦、劉書妤等3位創作者共同構築讓大小朋友參與其中的藝文空間，不僅提供靜態作品欣賞，更特別強調互動參與，鼓勵觀眾透過遊戲、創作與感官體驗回到生活動作與記憶的痕跡，延伸藝術與日常的對話。

捕捉生活變化 時間流動具象化

日常生活中，床單的皺褶、地板的腳印、揉成一團的紙、衣服上的污漬等皆為我們行動的痕跡，這些看似微小的印記，其實記錄著身體動作與時間流逝的線索。《痕跡悄悄話》圍繞擬人化的命題「悄悄話」發展，意指那些輕聲細語、易被忽略卻富含訊息的痕跡，將抽象概念轉化成具象且可參與的感知體驗，引導觀眾主動聆聽、觀察與創作，激發公眾的好奇心與探索欲。

廣告 廣告

展覽使用不同媒材與表現形式勾勒日常生活，以大型創作呈現平時生活中的觀察，透過材質與空間，重塑身體動作留下的痕跡，將時間的流動化為可視的語彙，並使用錄像與裝置作品捕捉生活中的褶皺與變化，再以陶土與日常元素建構象徵記憶與情感的物象，把平凡與細節拉回當下感知。

互動體驗創作 觀眾融為展覽一部分

值得一提的是，展場設置多處互動體驗區域，觀眾可在特定空間透過遊戲與創作活動留下自己的痕跡，或在互動裝置上以印章、紙張、材料等親自拼貼、繪畫、參與互動模擬，重新理解痕跡的美學與意義；更有許多展品是與觀眾一同創作，匯集了來自不同文化背景與地區的痕跡，一點點擴張作品，透過身體參與、感官探索與即時創作，觀者不再只是旁觀者，而是展覽的一部分，在過程中體會痕跡如何串聯記憶、動作與心理感受。

當日常中的痕跡被藝術重新定義，《痕跡悄悄話》不只是看展，更是體驗一段與自己內在記憶的對話。透過互動體驗與創作活動，觀眾不只看到痕跡，更能聽見、感受以至於創造痕跡本身。

從踏入展場開始，即可感受到作品之間的微妙對話與現場互動驅動的創造力，策展團隊亦安排導覽與工作坊活動，進一步引導觀眾透過不同角度與感官感受作品，使展覽不只是觀看與思考，更是一場跨越年齡、身分的創造性參與之旅。

藝術家使用不同媒材與表現形式勾勒日常生活，將時間的流動化為可視的語彙。（記者連琳攝）

以陶土與日常元素建構象徵記憶與情感的物象，把平凡與細節拉回當下感知。（記者連琳攝）

《把記憶拼成一張地圖》，每一張都是觀眾心中對於回家路上的地圖。（記者連琳攝）

《敏捷#4》像是一個軟綿綿的身體跌倒在訓練用的跳桿上，有如奮力想跳卻摔一跤，這些挫折也是通往成功道路的痕跡。（記者連琳攝）

桌上的互動式污漬與痕跡，可用手掌溫度來擦除，感受不同媒材的創作。（記者連琳攝）

觀眾共同參與創作，匯集了來自不同文化背景與地區的痕跡，一點點擴張作品。（記者連琳攝）

創作者透過材質與空間，重塑觀眾身體動作留下的痕跡。（記者連琳攝）

交通資訊。