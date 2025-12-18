北美館2025「街事美術館」 重探士林山水與人文記憶

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立美術館2025「街事美術館」聚焦自然資源豐富與人文薈萃的「士林區」，攜手臺北表演藝術中心，展出藝術家龍思良《士林夜市》（1994）的數位微噴版本，並規劃「在水的另一方：當代水墨繪寫」和「我在山裡，晚點到 文本x物件x材質-劇場設計」2大主題工作坊，以「遊山玩水」為主題邀請大眾一同遊樂，重探士林地方山水故事與人文記憶。

北美館自2019年啟動「街事美術館」計畫，主題關注「臺北人的365日常」，每年走入一個行政區進行藝術推廣，透過館內典藏作品賞析、回憶採集與居民述說記憶、歷史作為互動，邀請當地居民重探在地的文化面貌，將臺北市12個行政區打造區區「皆是」區區都有故事的「街事美術館」。今年走進「士林區」，陳展藝術家龍思良《士林夜市》（1994）的數位微噴版本，其筆下店家攤位五光十色的熱鬧情景，後因都市計畫而遷往新址，隨後捷運淡水線通車，作品為此地歷史留下昔日回憶的記錄。

「街事美術館：遊山玩水」也攜手水墨藝術家高安柏與劇場設計師林昭安，與總計17位社區夥伴合作，以2大主題工作坊，將住民對於山林中、兒時悠遊於基隆廢河道等過往、記憶做為作品出發點，延伸至最終2件現地藝術創作；其中，長期研究水墨與自然表現的高安柏，從毛筆筆法、水墨山水與書法學習出發，結合走訪在地水痕的探索，隨著截彎取直與河道填平，水景雖已不再，卻仍留存於老照片與居民的記憶當中，帶領大眾重新感受那些消逝卻依舊流動於日常中的水文故事。

另外，以微縮劇場箱進行舞臺設計概念創作的林昭安，則與共創居民從自身的山林經驗出發，透過物件觀察、書寫與交換分享，為士林的山貌寫下專屬文本。此外，北美館長駱麗真指出，此次感謝北藝中心提供連結3個劇場入口的核心地點進行展覽呈現，也感謝士林區在地居民一起參與共創對話和創意激盪，期望透過藝術家的作品視角，讓全民重新認識隱身於今日士林街景背後，居民世代流傳的故事與人文記憶。

臺北市立美術館2025「街事美術館」聚焦「士林區」，以「遊山玩水」為主題邀請大眾一同遊樂，重探士林地方山水故事與人文記憶。（北美館提供）

2025「街事美術館」陳展藝術家龍思良《士林夜市》（1994）的數位微噴版本，其筆下店家攤位五光十色的熱鬧情景，因都市計畫而遷往新址。（北美館提供）

2025「街事美術館」攜手水墨藝術家高安柏，推出「在水的另一方：當代水墨繪寫創作坊」。（北美館提供）