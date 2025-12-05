北美、日韓都漲會費 下一個換台灣？好市多回應了

好市多恐調漲會費。（示意圖／好市多提供）





日前好市多祭出黑五優惠，吸引大量民眾搶購，不過近日卻傳出好市多會費即將調漲，目前美國、加拿大以及日韓等地區都已調漲，下一個將會是台灣？好市多也回應了。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」當中發文表示，今年看見許多人搶購衛生棉，過去還曾經搶購過香菜洋芋片、樂高行李箱、義美後奶茶等，似乎每年都有出現相似的搶購熱潮。

網友表示，會造成搶購的原因還是因為物價上漲，有時特價商品甚至比過去漲價前還便宜時，就會覺得「很欠買」。網友表示，在這個價飆漲的時代，他最希望衛生紙不要調漲，也覺得最有可能漲的應該是會員費。

其他網友留言回應「好市多的特價就真的是特價，不會拉高價錢再說特價」、「就是因為特價不容易所以才會趁特價屯一波」、「現在什麼都貴，一個產品特價大家都會一擁而上」。

針對會員費漲價，有網友表示「會員費確實會漲，只是不知道漲多少」、「今年沒漲會員費我也蠻驚訝的，因為一直有討論」、「台灣的會員費漲是一定的，畢竟其他國家都在漲」、「希望會員費不要漲太多欸」。

好市多自去年9月起，針對美加與加拿大地區調漲會費5至10美元，日韓地區也已調漲會費，對於是否調漲會費，好市多表示，依據過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，好市多都會主動通知會員，再次感謝會員的支持。

