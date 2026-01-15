北美、歐洲同步開放中國電動車？ 效仿歐盟 加拿大與中國洽談關稅

加拿大與中國洽談取消電動車關稅，消費者可望買到更高性價比車款，也可能重創美國汽車產業。 圖：翻攝自 X @visegrad24

加拿大正與中國進行談判，計畫取消對中國電動車的關稅，此舉源自 2024 年 10 月加拿大對中國電動車課徵 100% 關稅的後續，目的是緩解貿易緊張並應對川普的保護主義壓力。若協議達成，將為加拿大消費者提供更高性價比的選擇，同時可能對美國汽車產業造成衝擊。

有了國家補貼，中國電動車長期以價格實惠聞名，全球市場佔比快速增長。上週在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，中國電動車的亮相成為焦點，福特和通用汽車甚至選擇不參展。業界指出，消費者對產品品質與價格的考量已超越地緣政治因素。

此次加拿大行動也被視為對美國總統川普一系列激進外交與貿易政策的反擊。分析認為，川普在委內瑞拉、墨西哥、哥倫比亞、古巴、格陵蘭及伊朗等地的強硬策略，使美國國際聲譽受損，全球更多國家傾向採取對抗措施。

加拿大總理卡尼前往北京訪問，雙方討論電動車關稅問題。 圖 : 翻攝自觀察者網

2024 年 10 月起的歐盟政策也曾出現類似案例，如歐盟對中國電動車徵收最高 35.3% 的關稅，以抵消中國政府補貼對歐洲汽車製造商的影響。但近日歐盟與中國達成指導性協議，允許中國電動車製造商承諾最低出口價格，並可透過年度出貨量與在歐洲的投資計畫增加市場說服力。歐盟官員表示，這將達到與關稅同等效果，為中國電動車出口商提供明確操作指引。

中國商務部則對此表示歡迎，稱協議充分展現中歐對話精神，利於雙邊經貿關係健康發展，也有助於維護以規則為基礎的國際貿易秩序。專家指出，如果加拿大達成類似協議，不僅將成為北京的一大勝利，也恐改變北美汽車市場競爭局面。

