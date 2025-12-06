北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市

連鎖便利超市7-11（7-Eleven）3日宣布，已將日本門市長年熱銷、在社群引起話題的日式蛋沙拉三明治（tamago sando）引進美國市場。這款新品現已於全美指定的7-11、Speedway與Stripes門市販售，主打柔軟牛奶吐司搭配使用日本丘比蛋黃美乃滋製作的濃郁蛋沙拉，盡可能還原日本原味。

根據7-11，日本門市的蛋沙拉三明治，因口感滑順、風味濃厚，長期深受顧客與海外遊客喜愛，更多次在社群平台引發熱議。此次推出的美國版，以日本原創風味為靈感，提供在地消費者「最接近原版」的體驗。7-11新鮮食品事業副總裁Brandon Brown說︰「蛋沙拉三明治一直是日本7-11的明星商品，很高興能把這份深受喜愛的味道帶到美國。」

廣告 廣告

這款三明治在日本被視為便利商店飲食文化的代表性商品。憑藉鬆軟吐司與香濃蛋沙拉的簡單組合，多年來吸引無數遊客拍照打卡。美版新品同樣採用綿密牛奶吐司與丘比蛋黃美乃滋，並強調口味與日本版一致。消費者也可搭配Big Gulp、Slurpee等經典飲品享用。

此次新品上市，也反映7-11近年積極將國際門市的熱門食品帶入美國的策略。據KTLA與華爾街日報報導，7-11美國團隊正與日本7-11密切合作，共享食品研發經驗，並與相同食品製造商合作，陸續將雞肉照燒飯糰、味噌拉麵、辣椒脆油雞翅等引入美國。

7-11表示，會依不同地區顧客的喜好，調整商品內容，同時從全球便利商店飲食中汲取靈感，近期已在美國部分門市推出辣芒果甜甜圈、叉燒迷你漢堡、咖哩雞飯與多款早餐三明治等。

北美總部位於德州的7-11，是北美最大便利零售商之一，在美國和加拿大擁有逾1.3萬門市，旗下品牌包括Speedway、Stripes、Raise The Roost等，並以Slurpee、Big Gulp等經典商品聞名。

更多世界日報報導

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

免費TK反成高收入家庭紅利 越富越搶讀、越窮越缺席