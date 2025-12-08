北聯大與日本聯校簽署協議 10校學生跨國交換學習

日本岡山大學主辦「北聯大—日本六國立大學聯盟（SixERS）第五屆聯合研討會」，臺日與會師長合影(北科大提供)

北科大校長王錫福（右）與日本岡山大學副校長鈴木孝義分別代表北聯大、SixERS簽署首份「聯盟學生交換協議」(北科大提供)

北聯大、日本SixERS首份「聯盟學生交換協議」簽約儀式合影(北科大提供)

臺北聯合大學系統主席、國立臺北科技大學校長王錫福日前出席「臺北聯合大學系統—日本六國立大學聯盟（SixERS）第五屆聯合研討會」，並與日本六國立大學聯盟共同簽署首份「聯盟學生交換協議」，建立臺灣4所大學、日本6所大學共10校學生跨國交換機制，擴大未來多元交流與合作。

北科大校長王錫福表示，2020年兩大聯盟首度簽署聯盟合作備忘錄，今年由輪值主席學校簽署交換學生協議，不僅正式建立北聯大與日本六國立大學聯盟之間的學生交流機制，也為未來聯合研究與學術合作奠定更堅實的基礎。

SixERS代表、日本岡山大學校長那須保友指出，本屆研討會以「邁向永續社會：綠色教育與自然本位解方」為主題，呼應聯合國與UNESCO的「永續發展教育：邁向2030永續發展目標（ESD for 2030）」，研討會不僅是雙方合作邁入第五屆的里程碑，也是深化臺日學術合作、推進永續願景的重要平臺，期盼持續強化兩國大學之間的連結。

研討會共規劃10場專題論壇，聚焦循環經濟、SDGs與氣候行動、人與自然互動及生物文化多樣性、產官學協力推動永續發展教育（ESD）、大學社會責任與行動導向課程、原住民族智慧與自然本位解方（Nature-based Solutions）、淨零能耗再生水與水環境保護、社區行動與海洋塑膠污染治理、河川防洪管理與都市自然本位基礎建設，以及空氣污染、居住環境與兒童健康等面向，全面回應永續發展與氣候行動的核心議題。雙方專家學者透過專題分享與跨域交流，共同探索邁向永續社會的多元解方。

為鼓勵青年世代參與，今年特別新增「Youth Session」青年論壇，廣邀臺日10校學生線上、實體參與，由學生提出行動方案與觀點，為研討會注入新的視角與活力。

北聯大系統包括國立臺北科技大學、國立臺北大學、臺北醫學大學及國立臺灣海洋大學，日本六國立大學聯盟成員則為岡山大學、長崎大學、熊本大學、千葉大學、新潟大學及金澤大學。