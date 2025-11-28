北聯幫海運3億槍毒來台！富二代主嫌重金聘大咖律師應戰 與同夥俞繼森互踢皮球

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

北聯幫成員涉嫌跨國運毒及夾帶槍枝案，士林地院昨（27）日開庭審理。涉案的王皓莆與俞繼森2人供述方向南轅北轍，成為攻防焦點。以60萬元交保的富二代主嫌王皓莆，以高額費用聘請重量級律師團應戰，主張共犯張田證詞失真；因另案在台東東成監獄執行的俞繼森被押解到庭，當庭坦承犯行，但不滿被外界描繪成「主導者」，強調事實並非如此。

北聯幫成員涉嫌跨國運毒及夾帶槍枝案，士林地院昨（27）日開庭審理。（示意圖／Pixabay）

王皓莆聘任曾任北院法官的唐于智領軍辯護，唐于智過去處理的案件包括前消防署長黃季敏貪污案，目前他也是柯文哲案大帳房李文宗的辯護律師。律師團在庭上質疑共犯張田的說法前後矛盾，甚至懷疑有人反咬一口，聲請調閱張田在其他案件中的卷證、警詢與偵查筆錄錄音，以比對是否有誤導或不當偵訊。

俞繼森則在法庭上直接認罪，不過他的辯護人指出，張田的說法有許多猜測成分，將赴美包裝、運送等行為全推給俞繼森，處與事實有出入，也要求調閱另案卷證與錄音，必要時可對質，以免責任被全部推到俞繼森身上。受命法官對於雙方聲請逐項記錄，是否准許調卷、拷貝錄音或安排後續對質，將是下一次開庭重點。

本案源自2023年，王皓莆、俞繼森2人透過精品包掩護，由美國海運大麻、MDMA與槍枝回台，第一批成功進入市面後順利分贓，各自進帳數百萬元；後續2批卻遭查扣，總量超過150公斤，並夾帶手槍及長槍3把，估計市值逾3億元。原任俞繼森辯護人的律師丁啓修還被控洩露藏毒地點與偵查進度，導致警方搜索落空，遭檢方起訴。首腦王皓莆則遭求處無期徒刑，並請求科處4500萬元罰金。

