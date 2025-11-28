北聯幫「關渡王」遺孀深夜墜海亡！黑白兩道震驚

11月24日凌晨3時許，新北市消防局接獲通報，金山區磺港漁港發生轎車墜海事故，隨即派遣消防隊員並協調海巡人員前往現場救援。

經過一個半小時的搶救作業，救難人員終於將受困於賓士轎車駕駛座的57歲陳姓婦人救出，但陳婦被救起時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

根據警方調查，陳婦當晚從台北市住處駕車前往金山區訪友，行經磺港漁港時發生意外。監視器畫面顯示，陳婦在墜海前曾緊急踩下煞車，煞車燈明顯亮起，但因煞停距離過短，車輛仍衝破護欄墜入海中。現場環境照明不足，加上陳婦對當地路況不熟悉，成為釀禍主因。

廣告 廣告

家屬向警方表示，陳婦患有夜盲症，事發前剛完成眼部手術，夜間視力受到影響。陳婦當時駕駛的是2012年出廠的Mercedes-Benz CLS 63 AMG高級轎車，新車價值超過700萬元。檢察官25日會同法醫相驗，確認為單純意外事故，家屬對死因無異議，遺體已發還家屬處理後事。

陳婦身分曝光後，引起黑白兩道高度關注。她是七年前過世的北聯幫大老「關渡王」黃正雄的遺孀，江湖人稱「漢嫂」。黃正雄生前在台北市北投區人脈廣闊，勢力龐大，因此獲得「關渡王」稱號。

2021年4月，北聯幫成員綽號「楊鷲」的楊姓男子與綽號「大郭」的郭姓男子，駕駛瑪莎拉蒂前往台北市媽祖文化協會尋仇，因目標不在現場，兩人對著大門連開三槍後逃逸。

當時承辦此案的台北市刑警大隊偵查隊長，知悉漢嫂在江湖上頗有聲望，請她出面斡旋。在漢嫂的協調下，楊、郭兩名槍手最終同意向警方投案。

資深刑警透露，漢嫂在黑白兩道都深受敬重，協助警方破案後從不居功，近年來行事低調。意外消息傳出後，許多江湖人士已前往致意，對她的驟逝表達哀悼。這起意外不僅是一起單純的交通事故，更讓許多熟識漢嫂的人感到惋惜與不捨。

更多品觀點報導

視力僅剩0.2！女明星車禍毀容 動刀十幾次花500萬重生

死神擦肩！國道巨型傳動軸飛過來！駕駛奇蹟生還

