北聯幫「關渡王」遺孀開車墜金山漁港身亡！死訊震驚黑白兩道

陳姓女子24日凌晨駕車不慎墜海身亡，身分曝光竟是關渡王遺孀。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 新北市金山區磺港漁港24日發生車輛墜海意外，57歲陳姓女駕駛凌晨疑似因不熟路況而開車墜海，被救出時傷重不治，今日婦人身分曝光，竟是北聯幫「關渡王」漢哥黃正雄的遺孀，意外身亡消息震驚黑白兩道。

陳姓婦人24日凌晨駕車到新北市金山一帶訪友，疑似夜間視線不佳及對路況不熟，不慎駕車衝入金山區磺港漁港，新北市消防局獲報立即派員到場搶救，將陳婦救出時已無呼吸心跳，，經送醫搶救後仍傷重不治。

北聯幫「漢哥」黃正雄在台北市北投區人面廣，人稱「關渡王」，而陳姓婦人便是黃正雄遺孀，人稱「漢嫂」，曾在2021年一起槍擊案中，協助警方說服北聯幫綽號「楊鷲」的楊姓男子以及綽號「大郭」郭姓男子投案。

檢警調查，陳婦發生墜海意外前，因患有夜盲症，才剛動完眼部手術，加上監視器拍到陳婦駕車墜海前，曾一度緊急煞車，但疑因煞停距離太短仍墜海，研判應是不熟悉路況，加上夜間視力不佳，才會釀成事故。檢察官25日會同法醫相驗後，認定為這起車輛墜海事故為單純的意外，家屬也對陳婦的死因無意見，已將陳婦的遺體發交家屬。

