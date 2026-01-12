北臉外套太貴買不下去？網友推２平價品牌極暖、高CP值：隨便買幾件就無敵

隨著冬天來臨，氣溫下降，不少民眾「凍到受不了」，保暖外套需求大增。面對知名戶外品牌動輒萬元的高昂售價，不少消費者開始尋求性價比更高的替代選擇。一名網友分享，自己原先看中品牌「The North Face」外套，但被價格勸退，於是上網求助高CP值品牌推薦。問題一出，引發熱烈討論，網友們一面倒力推「迪卡儂」「UNIQLO」，認為其在保暖效果上毫不遜色。

什麼品牌的外套最保暖

一名網友在Threads平台發文分享，表示他家冬天溫度常常不超過15度，原本打算購買北臉外套（The North Face）來抵禦嚴寒，不過看到售價後覺得很貴，買不下去，因此向網友們請教，希望能找到價格親民又具備良好保暖效果的品牌建議。

迪卡儂外套擁有高CP值

貼文一出立刻吸引大量網友回應，其中「迪卡儂」獲得壓倒性支持，被譽為平價保暖的最佳代表，「沒預算就買迪卡儂登山羽絨外套，有預算再考慮montbell或kawas」「可以去迪卡儂逛一圈，如果你在意的不是上面的logo，那CP值一定是最高的」「迪卡儂二合一，印象中３千內，內層羽絨、外層防風」。

UNIQLO外套特價時超划算

除了迪卡儂外，UNIQLO同樣被不少人點名，尤其在特價期間更被視為高CP值代表，「UNIQLO版型好看」「UQ厚羽絨剛好特價」「平民的防寒就是UQ」「UNIQLO就還不賴啊」「UQ感謝祭隨便買幾件無敵」。

其他平價保暖外套推薦

除了迪卡儂、UNIQLO，網友們也分享其他優質外套選擇，「好市多整套羽絨外套＋背心＋發熱衣不用３千」「可以去NET逛逛」「Lativ就很保暖、防風、防水」「Wildland荒野CP值超高」「UNIQLO、GU、Lativ、迪卡儂４大平價神牌不踩雷」。

冬天怎麼穿才保暖

除了外套以外，有經驗豐富的網友提醒，穿搭層次比品牌選擇更關鍵，「要穿暖先學會穿衣服，發熱衣打底層、中層大學 T 或毛衣保暖、外層防風或羽絨衣都可以，要選高領的」，同時也特別叮嚀「天冷可以加毛帽，頭不要吹風」。

▲網友推薦迪卡儂外套，覺得平價又保暖。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章