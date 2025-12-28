北臉太貴買不下手？他推1外套品牌「防風又超暖」全網讚一致好評

（生活中心／綜合報導）冷氣團持續發威，全台氣溫驟降，不少人直呼「冷到骨子裡！」一名網友日前在Threads發文表示，想添購一件禦寒外套，看上知名品牌「The North Face（北臉）」卻被價格嚇退，便上網詢問「有沒有CP值高又保暖的品牌推薦？」沒想到引來大批網友熱烈回覆，一面倒推爆「迪卡儂」與「UNIQLO」是平價界抗寒神衣首選。

這名網友表示，這波寒流太有感，出門幾乎被冷風貫穿，原本想咬牙購入北臉外套，但看見動輒上萬元的售價後打退堂鼓，於是發文徵求高CP值的替代品牌建議。

示意圖／網友一致大推「迪卡儂」是平價保暖代表。（擷取自 免費圖庫freepik）

貼文曝光後，網友一致大推「迪卡儂」是平價保暖代表，留言寫道：「沒預算就買迪卡儂登山羽絨外套，有預算再考慮montbell或kawas」、「不在意LOGO的話，迪卡儂CP值一定最高」、「二合一外套（內羽絨、外防風）三千內搞定」。

也有網友分享其他保暖好物：「好市多整套羽絨外套＋背心＋發熱衣不用三千」、「UQ感謝祭隨便買幾件無敵」、「Lativ防風又防水」、「Wildland荒野CP值超高」、「UNIQLO、GU、Lativ、迪卡儂四大平價神牌不踩雷」。更有熱心網友提醒，穿搭順序比品牌更重要，「發熱衣打底、中層毛衣或大學T、外層羽絨或防風外套，加上高領與毛帽，保暖效果翻倍！」

此外，也有擺攤老闆現身分享實戰經驗，表示自己長時間在戶外工作，「北臉是真的暖，但太貴，我改穿UQ羽絨＋發熱衣＋磨毛上衣＋毛衣，貼暖暖包在衣服裡，一整天吹風都不覺得冷。」該篇討論串曝光後，不少網友笑稱「這根本是平價外套防寒指南」，引起超過上千人按讚收藏。

