北臉爆造假！THE NORTH FACE認了「13款羽絨衣」標示不實：可全額退款

韓國THE NORTH FACE羽絨外套品牌近期爆出標示不符爭議。圖為代言人朴寶劍、品牌大使車銀優。翻攝自官網



知名戶外休閒品牌THE NORTH FACE（俗稱北臉）近日在韓國爆出嚴重標示不符爭議 ，有消費者指控，品牌羽絨外套實際填充物與標示內容不符，原本標榜高價值、高保暖性的「鵝絨」，實際卻摻雜大量鴨絨甚至化學纖維，引發輿論譁然。韓媒《韓聯社》調查後證實標示不實情形屬實，品牌營運商Youngone Outdoor致歉承認標示不符，承諾提供全額退款。

根據《韓聯社》報導，有消費者在韓國潮流電商平台Musinsa購買THE NORTH FACE羽絨外套後，發現實際保暖效果與手感明顯異常，質疑填充物成分與標示不符。《韓聯社》調查發現，多款商品標示「鵝絨80%、羽毛20%」，實際卻摻入大量保暖性較差的鴨絨，部分商品鵝絨含量甚至低於6%，與標示數據落差極大。

《韓聯社》還指出，涉案商品不只限於THE NORTH FACE，包含W Concept、ABLY、ZIGZAG等韓國主流網購平台上，也販售成分標示不實的羽絨產品，不過THE NORTH FACE涉案數量最多，引發關注。

韓國THE NORTH FACE隨後坦承，共有13款產品、28個型號存在標示錯誤，其中包含經典熱銷款1996 Retro Nuptse Jacket。官方說明指出，13款問題商品中，有11款實際使用再生鴨絨、4款混合羽絨與聚酯纖維，甚至有1款填充物為100%聚酯纖維，完全不含任何羽絨成分，卻仍標示為鵝絨產品。

負責韓國市場營運的Youngone Outdoor隨後發布道歉聲明，解釋問題源於新一季產品上架時，未能即時更新舊有資料，導致成分資訊沿用錯誤。公司表示，已全面盤點線上與實體通路，並承諾針對 2025年7月初以來售出的13款標示不實商品，提供全額退款。

此外，品牌已同步調整官網與社群平台的商品說明，刪除「鵝絨」字樣，改以「GRS 認證」與「700 蓬鬆度優質羽絨」等字樣描述，試圖滅火。不過，韓國消費者團體則指出，羽絨產品填充物種類與是否為再生羽毛，直接影響價格、保暖度與耐用性，屬於關鍵消費資訊，後續已向公平交易委員會檢舉，要求進一步調查與補救措施。

THE NORTH FACE韓國官網聲明。翻攝自官網

