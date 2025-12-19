北臺八縣市區域合作平台 首長會議

「114年度北臺區域發展推動委員會第22屆首長會議」於基隆市舉行，8縣市首長及代表共同簽署「有愛城市合作宣言」



（記者鄭紫薇翻攝）

▲「114年度北臺區域發展推動委員會第22屆首長會議」於基隆市舉行，8縣市首長及代表共同簽署「有愛城市合作宣言」

（記者鄭紫薇翻攝）



（記者鄭紫薇翻攝）

北臺灣八縣市共同成立的區域合作平台，昨（十九）日在基隆市舉辦「一一四年度北臺區域發展推動委員會第22屆首長會議」，今年輪由基隆市政府主政，由副市長邱佩琳主持，會議以「有愛城市．城市創新」為主軸，八縣市首長及代表除檢視年度合作成果外，並共同簽署「有愛城市合作宣言」。

參與會議的貴賓包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、臺北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市秘書長溫代欣、新竹市秘書長張治祥、新竹縣秘書長李安妤、苗栗縣參議許滿顯以及國家發展委員會代表等人，共同見證北臺區域合作的重要里程碑。

邱佩琳於會議中表示，北臺區域發展推動委員會自2004年成立至今，已邁入第22個年頭，歷經不同縣市首長更迭，仍能持續深化合作、累積成果，實屬難得。今年基隆市擔任主政縣市，特別將市府核心施政理念「有愛城市」融入區域合作精神，強調「傾聽與參與」，期盼從婦幼照顧、長照服務到環境永續等各層面，都能回應民眾真實需求。

為實踐「傾聽民意」的精神，今年特別舉辦「有愛城市短影音競賽」，鼓勵民眾以影像紀錄與關注地方治理議題。榮獲金獎的作品《惜食助農永續共榮》，由周郁芬小姐以創意手法協助賣相不佳農產品拓展銷路，將惜食理念轉化為具體行動，充分展現民間參與公共議題的創意與活力。

在實質合作成果方面，今年度北臺8縣市共推動二十三項跨域合作方案。其中，智慧交通方面，「八縣市智慧型電子站牌建置計畫」持續推進，透過科技應用提升公車資訊透明度，協助民眾即時掌握行車動態，並已完成階段性目標，未來將持續擴大服務範圍。