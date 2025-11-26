北臺八縣市藝術家聯展—明日之所 苗栗首展盛大開幕

▲第10屆北臺八縣市藝術家聯展—明日之所（Sites of Tomorrow）於今日上午在苗栗縣政府文化觀光局第一展覽室舉行開幕典禮。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】「第10屆北臺八縣市藝術家聯展—明日之所（Sites of Tomorrow）」於今(26)日上午在苗栗縣政府文化觀光局第一展覽室舉行開幕典禮，首站由苗栗率先展出，展期從今日起至12月28日止，歡迎各界藝文愛好者蒞臨參觀，共同欣賞這場年度藝術盛宴。

北臺八縣市藝術家聯展自創辦以來已邁入第18年，持續串聯宜蘭、基隆、臺北、新北、桃園、新竹市、新竹縣與苗栗等北臺地區的藝術能量，勾勒出地方藝術創作的發展軌跡與多元樣貌。本屆以「明日之所 Sites of Tomorrow」為主題，從「未來 × 對話」的概念出發，透過藝術作為跨越世代與文化的語言，開啟理解、交流與共創的可能。

展覽邀集來自八縣市共19位藝術家，展出63件精彩作品，呈現當代藝術多元的視覺語彙與創作思潮。策展工作由輔仁大學應用美術系余佳穎老師擔任，並以「洞察」、「轉化」、「共構」、「展望」四大單元規劃策展脈絡，引領觀眾從理解世界、凝視自身，到共同想像未來。作品亮點包括王傑〈基隆港全景〉的風景凝視、鄭階和〈登峰造極〉的材質語彙、賴羿廷〈聊塑圓容〉的人文共構，以及邱連恭〈新物種—金剛系列〉對未來的創造性想像等。

副縣長邱俐俐表示，展覽由苗栗主辦，其餘七縣市協辦，總展期自114年11月26日起至115年9月3日，於北臺八縣市巡迴展出。期盼透過藝術交流，讓民眾在不同世代與媒材的創作之間，看見地方文化、生活經驗與未來想像的交會。

文觀局副局長徐建男指出，本次聯展亦規劃兩場推廣活動，包括「《明日之所》藝術座談」及「明日共創工作坊—想像未來的形狀」，讓民眾能深入理解藝術家的創作脈絡，並透過陶瓷壓克力彩繪DIY體驗藝術，共同描繪對未來的想像。