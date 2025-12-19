「北臺區域發展推動委員會」首長會議基隆登場 竹市共創有愛城市

張治祥秘書長為短影音競賽頒獎予得獎人。

由北臺灣八縣市組成的「北臺區域發展推動委員會」邁入第二十二年，十九日於基隆市彭園基隆會館召開首長會議，由基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，邀請國發會國土區域離島發展處副處長林鐘榮指導，並邀集宜蘭縣代理縣長林茂盛、臺北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市秘書長溫代欣、新竹縣秘書長李安妤、新竹市秘書長張治祥，以及苗栗縣參議許滿顯共同出席，就北臺合作議題討論，強化跨縣市區域治理，共同發表「有愛城市」合作宣言，並將門牌交給一一五年度主辦的苗栗縣。

秘書長張治祥十九日表示，「青年活力」是市長高虹安重要的施政方向，今年基隆市舉辦「有愛城市」短影音競賽，與去年新竹市舉辦的「青年短影片製作競賽」有志一同，均是透過「青年力」參與，希望透過新興媒體的力量，鼓勵年輕人以短片觀察並呈現公共治理議題，藉此引導更多青年以創新思維參與、關心公共政策，使政策的規劃與推動能更精準地回應青年世代的實際需求。

秘書長張治祥說，今年竹市提案「北臺海洋教育與永續發展參訪交流計畫」，由市府教育處團隊參訪位於基隆的國立海洋科技博物館，透過與基隆市政府、國立海洋大學及海科館的跨域合作，彼此分享教育推動與城市治理經驗，同時研議跨縣市學生交流、教育資源共享及城市產業行銷等合作途徑，期望強化北臺8縣市在永續發展與海洋教育上的協作關係，並同步提升教育成果與城市品牌形象。

都發處長蘇文彬表示，「北臺區域發展推動委員會」已邁入第二十二年，八縣市的合作關係緊密且持久，在區域規劃、交通整合、社會福利、教育文化、治安防災、環保、觀光及產業發展等面向都有深度的合作，並共同推動許多造福民眾的重要政策。今天基隆市政府將北臺長期以來推動的各項目標濃縮成共同合作宣言，再度強調北臺8縣市對這些議題的高度重視。透過此平台能以更全面的角度看待北臺區域的公共事務，讓中央與地方能夠攜手合作，使政策推動能產生更大的綜效，帶領北臺各縣市一起邁向共好、共榮。

都發處長蘇文彬指出，今年北臺八大議題組（文化教育、交通運輸、休閒遊憩、防災治安、原客新移、健康社福、產業發展及環境資源）透過協同合作，共同推動二十三項提案。此一運作模式不僅讓八縣市政府各局處之間，能夠更有效地共享行政資源，也促進政策與實務經驗的相互交流，進而擴大各項政策在區域層級的施行成果。同時，各縣市亦藉此平台攜手向中央爭取修法、權責調整與資源下放，以強化跨縣市公共政策的整體推動效能。期望在此合作基礎上，北臺各縣市能持續強化專業能力，深化區域治理的協同合作，在面對全球競爭及多元挑戰時展現更堅實的韌性，並攜手打造北臺地區永續發展與共同繁榮的長遠未來。