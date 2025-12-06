北英愛永續・溫馨關懷傳情，八年不間斷守護失親兒少。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國際獅子會300E-1區第二專區第四分區北英獅子會長期投入公益服務，致力於陪伴社區弱勢家庭。今年由會長林怡君帶領獅友與歷屆會長們，再次攜手失親兒福利基金會舉辦「北英愛永續－溫馨關懷傳情」活動，延續八年不間斷的支持。北英獅子會並將每年十二月第一個星期六訂為「失親兒少關懷日」，盼於歲末時節為失親家庭帶來溫暖。區內總監也肯定北英獅子會長年投入公益的精神，展現獅子人服務社會的使命。

北英愛永續・溫馨關懷傳情，八年不間斷守護失親兒少。(左起)國際獅子會300E-1區總監黃裕洲、北英獅子會會長林怡君。（圖／記者洪佳伶攝）

活動中，北英獅子會向孩子及家長獻上祝福，並募集各項生活物資、文具用品與助學金紅包，期盼以實際行動協助孩子穩定生活、安心就學。北英獅子會亦於108年捐贈失親兒福利基金會愛心關懷訪視車，協助社工深入每戶需要幫助的家庭。林怡君會長表示，希望獅友的力量能在孩子困境中成為最溫暖的陪伴，鼓勵每位兒少勇敢追尋夢想。

國際獅子會300E-1區總監黃裕洲表示，兒童和少年是國家未來的希望，而失親的傷痛更需要社會力量共同扶持；北英獅子會多年來展現獅子精神，是孩子最強而有力的後盾。失親兒福利基金會亦感謝北英獅子會、歷屆會長與獅友們長期投入，強調這份關懷不只提供物資，更是孩子在成長中面對未來的重要力量，讓愛形成良善的循環。

北英愛永續・溫馨關懷傳情，八年不間斷守護失親兒少。國際獅子會300E-1區總監黃裕洲致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

北英獅子會會長林怡君表示，希望本次活動能凝聚更多善與愛，使更多人關注失親兒少的需求，陪伴孩子在成長路上不再孤單。本次活動由國際獅子會300E-1區、人道關懷委員會指導、北英獅子會主辦，並由北港獅子會、口湖獅子會、水林獅子會、福爾摩沙長照芳療獅子會、虎尾獅子會、虎女獅子會、台西獅子會及麥寮獅子會共同協辦。

北英愛永續・溫馨關懷傳情，八年不間斷守護失親兒少。北英獅子會會長林怡君致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

活動亦獲得多家企業與善心人士共襄盛舉，包括欽允營造有限公司、奶奶的熊毛巾故事館、德明牙醫院長林德明、順生藥局、北港朝天宮、北港武德宮、長聯水電工程有限公司、協資實業有限公司、年豐碾米廠、坤泉企業社、春富鐵工廠、雲林縣議員黃文祥、區策顧問戴榮裕、偉哥上菜餐飲外燴有限公司、蔡云珊及新街里社區活動中心等大力支持。眾多單位的齊心投入，為失親兒少打造更堅韌、更有希望的明天。

北英愛永續・溫馨關懷傳情，八年不間斷守護失親兒少。頒贈感謝狀。（圖／記者洪佳伶攝）

講師教導如何製作中藥捶打棒。（圖／記者洪佳伶攝）