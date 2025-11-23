北華里長拚十二連霸 辦健行固票

北華里舉辦黃昏健走活動，三百名里民在台南公園大草皮，由老師指導做健身操。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

明年九合一選舉逐漸加溫，想選市議員的人蠢蠢欲動，里長也要加緊固椿。北華里辦公室二十三日舉辦「三德社區發展協會脆弱家庭安全網業務宣導暨健走活動」，吸引三百名里民扶老攜幼參加。台南市很多里的活動都和市議員互相搭配，一起拉抬；此次北華里健行就和市議員周嘉韋服務處合辦，一方要經費、一方要選票，各取所需。

北區明年里長選舉也是戰況激烈。其中雙安里在里長鄭智化因官司解職後，各山頭蠢蠢欲動，可能會有四組人馬出來競選。和順里長最近身體小恙，馬上有他組人馬跳出來散發祝福里民中秋節快樂的海報，被視為明年出馬競選的前哨戰。

北華里上一屆選舉就是老少對決，現任里長王黃春子明年尋求十二連霸，而四年前與之對決的博士候選人葉政忠明年還要再對決一次，上一屆老里長只小贏三百多票，明年不敢忽視，今年提早布局，社區發展協會、老人長壽會的活動陸續動起來，此次帶里民健行固票，向四十八年的里長生涯邁進。

明年尋求北區最高十二連霸的北華里長王黃春子（前排左三）帶三百位里民在鎮北坊舉辦黃昏健走活動。（記者陳俊文攝）

健走活動選在氣候涼爽的下午四時從北華里活動中心出發，自北華街、福德街轉入北忠街，路過頂土地和開基玉皇宮向神明致意，最後從西華街轉入台南公園進行闖關遊戲，最後在老師帶動健康緩身操之後圓滿結束。