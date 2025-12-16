北藝中心戶外廣場啟用三年多 地面坑洞補丁多

台北市 / 綜合報導

位在士林的台北表演藝術中心，黑白設計的戶外廣場，111年啟用至今3年多，但北市議員指出，鋪面經常破損，補丁多達400多處，更質疑廠商活動也是破壞的原因之一，但至今無人 被判定違反使用要點 。對此北藝中心表示，破損原因很難確定是由廠商所造成， 而目前已經啟動研究計畫，預計明年6月完成，要找出適應台灣氣候的材質，重新做施工規劃。

記者沈麗容說：「來到北藝中心，黑白相間的戶外廣場，可以看到地面上有大大小小的補丁，而且有的補完之後還沒上漆，因此顏色並不統一。」而從高處俯瞰，一塊塊顏色不一的補丁，看來更明顯，位在士林的台北表演藝術中心，戶外廣場啟用3年多，但黑白地坪卻是東補一塊西補一塊，附近居民說：「這麼漂亮的東西，結果你看這樣子，真的覺得...…，而且這個花了那麼多錢，結果是這樣的品質，真的讓人很沒有辦法接受，這個應該叫廠商來處理，看是要把它換成別的材質，還是怎麼樣，不要再這樣補來補去的。」

台北市議員(民)陳賢蔚說：「大家都戲稱它是皮蛋豆腐，根本就是乳酪起司，(民眾陳情)不只是地坪會滑，金屬邊的部分，特別的容易滑倒。」北藝中心戶外廣場111年7月啟用，年底開始交由委外廠商維護管理，但議員發現在3年間，維修紀錄達到59次，算下來平均不到20天就要修繕一次，主要都是舖面「破損修補」，台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚說：「材質容易受天候影響，因為熱漲冷縮，然後如果一旦下雨，地面的水氣在蒸發的過程，又遇到熱漲冷縮，它非常容易導致戶外地坪的破損。」

不過戶外廣場111年到114年，共舉辦85場活動，議員質疑除了鋪料，廠商來來去去也是問題， 至今卻沒人被判定 ， 違反使用要點 ，台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚說：「我們很難判斷，就是這個破損的原因(是廠商造成)，在明年的6月份，會完成這個研究計畫，嘗試找出可以適應台灣氣候的材質，然後重新來做施工上面的規劃。」滿地補丁實在不美觀，北藝中心也要盡快完成研究計畫進行改善，還給大家整齊的市容。

