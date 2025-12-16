北藝中心戶外滿是坑洞！修補出現「色差」 議員批毀國際形象

台北表演藝術中心不過戶外廣場黑白地坪，長期出現坑洞，外觀相當斑駁。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北表演藝術中心因外型獨特，曾登上CNN全球8大創新建築，不過戶外廣場黑白地坪，長期出現坑洞，外觀相當斑駁，補丁後凹凸不平影響行人安全，甚至出現「色差」損害整體市容。議員陳賢蔚表示，北藝中心作為北市文化的地標與門面，新建公共空間僅使用3年就殘破不堪，市民不應承擔設計失當與管理缺失的後果，更不該讓外國旅客看到大量破損鋪面，要求市府與北藝中心全面檢討地坪設計、鋪面材質與活動廠商布置流程，提出具體改善方案。

廣告 廣告

北藝中心位在國際級的觀光夜市旁邊，過去就曾因為廠商倒閉、工程延宕，一路拖延10年才順利完工，落成後成為北市重要地標，不過在2022年中剛開幕就出現座椅破損、海棉外露，場館內標示不清、劇場高樓層樓梯過陡等缺失，現在完工僅3年多，就出現戶外廣場鋪面嚴重毀損的狀況。

在地義信里里長許立丕表示，北藝中心戶外廣場鄰近士林夜市，國內外觀光遊客眾多，現況的鋪面破損與汙損，已嚴重影響市民觀感，且周邊人行道在雨天極易打滑，自己也接獲里民反映不論是步行或騎乘自行車都有摔倒風險，要求市府儘速進行改善。

議員陳賢蔚指出，根據數據北藝中心戶外廣場從2022年7月啟用，2022年12月29日起透過委外廠商進行維護管理，2023到2025年3年間，北藝戶外廣場維護紀錄高達59次，包含2023年修繕21次，2024年修繕17次，2025年修繕21次，平均不到20天就要維修1次，主要工程均為鋪面的破損修補。

陳賢蔚說，目前根據勘查，北藝中心戶外廣場破損及補丁數量超過400處，且出現黑色鋪面以白料補、白色鋪面以黑料補的情形，而在場地使用方面，北藝中心戶外廣場自啟用以來活動頻繁，3年多來共舉辦85場活動。北藝中心訂有「台北表演藝術中心廣場及其他空間使用要點」，載明租用廣場之主辦單位須於活動結束後恢復原狀、完成清潔、移除所有物件，並經館方檢視後方得離場；若造成汙損、破壞或裝置毀損，申請單位須負擔修繕與賠償費用，並可能被扣除保證金或連續罰扣。

陳賢蔚質疑，面對大量破損，但是卻無任何開罰紀錄，文化局則稱啟用至今無任何違反上述要點案件，究竟使用要點擬定有所缺漏，抑或是管理未徹底落實。

台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚說明，經由多年的整修與維護觀察，戶外鋪面較易受到天候因素影響，下雨後地面水氣遇到熱脹冷縮，非常容易造成鋪面的破損，他們也發現有屋簷遮蔽的鋪面，對比沒有遮蔽的鋪面，破損頻率差距也很大，黑白鋪面中黑色部分也較容易破損，目前北藝中心已啟動研究計畫，預計在明年6月份將計畫完成，將找出適合台灣氣候的材質來改善鋪面，重新做施工規劃。黃文瀚也說，戶外管理要點也會重新作檢討，落實檢查與點交部分，在管理上是否能再加強。

此外，針對鋪面有色差的部分，黃文瀚指出，戶外地坪維修工序大概會有5個步驟，水泥鋪面完成後需要保留3到5天的乾燥期，遇到下雨時間還會延長，在黑色鋪面上看到白色出現，主要原因就是還在水泥養護期，確認完全乾燥後才會塗上黑色塗料。

台北表演藝術中心補丁後凹凸不平影響行人安全。(記者孫唯容攝)

根據勘查，北藝中心戶外廣場破損及補丁數量超過400處，且出現黑色鋪面以白料補、白色鋪面以黑料補的情形。(記者孫唯容攝)

北藝中心戶外廣場破損及補丁數量超過400處。(記者孫唯容攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中班導公告「全班0人報名畢旅返校上課」引熱議 網分享更開心方案

大逆轉！ 家樂福青海店不會關門持續24小時營業

台灣黑豬產業黯淡！北部豬場採購縮手 屏東六堆豬崽恐「去了了」

逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月

