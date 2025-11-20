北藝中心推「機神祭」 人類、機械與靈性對話

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）融合舞蹈、科技、裝置、聲響與時尚，北藝中心推出跨界之作「機神祭」，舞者身穿由回收材質製成的機械骨骼服飾，在迷幻電音中展現人類、機械與靈性之間的深層對話。

「機神祭」由來自澳洲墨爾本，以突破類型疆界聞名的塊動舞團（Chunky Move），攜手爪哇實驗電音團體Gabber Modus Operandi、峇里島時尚品牌Future Loundry以及國際知名的動畫機械設計團隊Creature Technology Co.共同打造，整場演出展現了強烈的感官能量與未來氛圍。

演出中舞者輪流化身為半人半獸的「後人類神話生物」，在閃爍燈光與霧氣之中不斷變形、組合，構築出如「龍舞」般的集體身體，象徵超越個體界限的共感與意志，在迷幻電音與霓虹光影中展現衝突與重生。

塊動舞團藝術總監安東尼．漢密爾頓（Antony Hamilton）今天在記者會上表示，他相信所有人類製造的物質都具有靈性，「機神祭」這部作品也充滿了「機器神祕主義」的詩意，希望藉由這場作品提醒觀眾，「人類與物質世界的連結比想像中更深；我們並非與地球分離，而是彼此共生。」

漢密爾頓在作品中將「龍」作為核心意象，龍可以是科幻與神話的象徵，也是人類文化的集體想像與恐懼，「這部作品希望呈現當人們能彼此更和諧地連結，人類就能變得更好、更偉大。」

北藝中心「機神祭」將於11月20日及21日演出，地點在台北表演藝術中心藍盒子。（編輯：李亨山）1141120