北藝中心《光蹤》耶誕夜開展 城市光景更生動

記者黃朝琴／臺北報導

被光照到時，你的反應是什麼？臺北表演藝術中心《光蹤》裝置藝術即起開展，藝術家鄭先喻從「建築即表演藝術」的概念出發，透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，創造如同自動舞台追光燈的效果，讓光不再只是環境背景，而成為一道短暫而清晰的軌跡，讓城市日常光景更生動。

北藝中心表示，「親・建築」計畫第2件作品《光蹤》昨晚耶誕夜正式登場，展期至明年12月31日，每天下午4點至凌晨12點，讓一束光鎖定身影，並著行走的身影流動，行走中的身影被清楚地照亮，成為一種回應行走路徑的存在。隨著不同的人流、節奏與時間生成、延展並消逝，形成一段段短暫卻清晰的軌跡。

《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，引導電腦控制的燈光，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，創造出如同自動舞台追光燈（Follow-Spot）的效果。當觀者進入感應範圍，一束光便會鎖定並隨行移動，這種互動將那些平常隱沒於人群中的身影，短暫地推向「被看見」的位置。

鄭先喻表示，測試時觀察到各種有趣反應，有的人在被光追隨時略顯驚嚇、隨即躲避；有的人又驚又喜，甚至主動追逐光；也有人自在地走在光中，刻意放慢腳步享受被注視的過程。

他認為，這些反應正是因為它映照出人們在「被看見」時的不同心態，而行走本身短暫地轉化為如走上舞台般的瞬間，在不經意間，每個人都成為城市舞台的主角。

北藝中心說明，《光蹤》讓光隨著人們的步伐生成、移動，並在離去後消逝，使行走本身化為一場短暫而完整的表演。我們期待這道隨人而行的光，不僅照亮北藝中心的夜，也讓人們在忙碌之中停下片刻，重新感知自身與城市空間的存在，每一步都在這裡留下痕跡，而城市的光景也因此更加生動。

鄭先喻期待，這樣的光不必被立即辨識為一件作品，更像是一種自然發生於場域中的狀態，彷彿在這樣的地方，本來就會有這樣的事情發生。

因此，這帶著一點點「暴力」介入感的光，得以打斷通勤的慣性，讓行走中的人突然意識到自己正在被看見，並使原本僅作為通行動線的空間，出現停留與觀看的可能，讓平日未必主動走進劇場或觀看作品的人，也能在日常移動之中與藝術相遇，更親近文化場域。

臺北表演藝術中心《光蹤》耶誕夜啟動，透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，讓城市日常光景更生動。（北藝中心提供）

臺北表演藝術中心《光蹤》耶誕夜啟動，創造出如同自動舞台追光燈（Follow-Spot）的效果。（北藝中心提供）

臺北表演藝術中心《光蹤》耶誕夜啟動，讓一束光鎖定身影，並著行走的身影流動，讓城市日常光景更生動。（北藝中心提供）

臺北表演藝術中心《光蹤》耶誕夜啟動，展期至明年12月31日，每天下午4點至凌晨12點，追隨行人的移動軌跡。（北藝中心提供）