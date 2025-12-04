北藝中心Camping Asia落幕 跨國平台帶來新能量

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）由台北表演藝術中心與法國國家舞蹈中心合作的2025 Camping Asia於11月底落幕，策展人林人中說，Camping Asia這個跨國平台不只改變亞洲學生，也參與法國當代舞蹈的文化轉型。

林人中表示，從2019年舉辦首屆至今，過去歐洲藝文視野多集中在歐美，但與北藝中心長期合作，設計多元文化節目後，「法國團隊開始逐漸理解亞洲文化的多樣性，並且將台灣看到的節目模式、文化多樣性帶回法國，進一步影響法國國家舞蹈中心的節目結構與策展思維。」

廣告 廣告

根據北藝中心發布的新聞資料，今年的Camping Asia除了匯聚來自歐亞16所藝術院校、逾130名學員與23名跨域藝術家，在為期2週的「未來藝術學苑」中開拓身體藝術的無限可能之外，論壇、影展、大堂課、學校馬拉松等多項公眾參與活動也在北藝中心全館展開，整體活動累計近9000人次參與。

林人中提到，Camping Asia的意義仍在延展，「這裡的課程與刺激，是傳統體制中學不到的。國際藝術家來到台灣不只分享，也重新理解世界；學生在這裡獲得的新能量，也會改變未來的創作與選擇。」

林人中認為，這次活動有以女性視角出發，延伸至酷兒與BIPOC（非裔、原住民及有色人種）議題的倡議，「近年亞太藝壇越來越讓藝術家得以有自信展現身體及族群藝術更多元的機會，Camping Asia長期與女性創作者合作，這也與合作品牌香奈兒致力支持女性藝術家的精神相呼應。」（編輯：張雅淨）1141204