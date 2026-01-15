北藝嚴選8檔盛宴 柏林劇團、影帝莫子儀助陣

記者黃朝琴／臺北報導

臺北表演藝術中心公布2026年「北藝嚴選」策展節目，8檔感官盛宴門票正式啟售，今年內容聚焦「如何演」而非「演什麼」，作品橫跨AI科技、古老儀式與歷史傷痕，集結柏林劇團、金馬影帝莫子儀與國際名導基里爾等重磅卡司，運用身體與科技的精湛劇場轉譯，帶領觀眾在虛實交錯中尋回心靈共鳴，展開一場翻轉經典的感官儀式。

北藝中心董事長王文儀指出，今年「北藝嚴選」精神呼應場館「Open for All to See a Wider World」的願景，8檔節目橫跨戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作，皆觸及各類型隱秘的文化源頭及厚重歷史洪流，8組藝術家分別從「經典對視」、「源頭轉譯」與「記憶重構」3個主題出發，不只關心劇本說了什麼，更在意如何運用身體、戲偶、甚至AI科技，去翻動那些埋藏在歷史傷痕或異域傳說底下的真實情緒，開啟劇場語言的深刻轉譯。

第一個主題「經典文本的當代對視」，將經典視為觀照現實的鏡像，回應當代社會結構與權力關係，不僅對抗權威也重塑典型。柏林劇團《三便士歌劇》5月29至31日登場，該團由布萊希特一手創立，歐洲歌劇名導巴里．柯斯基以全新的音樂劇手法重塑，大膽而嚴謹地避開歷史的陳腔濫調，維持布萊希特戲謔、批判的原汁原味，讓作品傲慢卻平易近人地直指資本與權力結構的偽善。

晃晃跨幅町《海妲．蓋柏樂》5月8至10日登場，藝術總監蔡佾玲以全新視角，挑戰易卜生筆下最具爭議的女性角色，海妲作為已故名將之女，在平庸婚姻與社會規訓中窒息，最終走向毀滅，這場演出保留原作的心理張力，重新檢視權力、慾望如何形塑個人命運，也精準地呼應現代人在社群目光下，追求體面卻內心空虛的生存焦慮，讓百年經典化作當代觀眾的真實倒影。

《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》6月13、14日登場，電影、劇場雙棲名導基里爾．賽勒布倫尼科夫編導，他以10個獨立且互相呼應的篇章，開啟藝術與自由的永恆對話，向流亡導演、電影大師帕拉贊諾夫的詩意致敬，談論藝術家在迫害中爭取自由。演員輪流化身為這位在蘇聯體制下受迫害的藝術家，展現追求自由的永恆敘事。基里爾以詩意且機智的手法，將電影的剪接與構圖邏輯帶入劇場，讓觀眾在見證大師生命的同時，也深刻體會到藝術如何戰勝死亡與壓迫，成就一場獻給自由的劇場詩篇。

第二個主題「源頭的未來轉譯」，探討傳統文化如何不成為博物館的標本，透過身體與科技在當代語境中轉譯存活。Q舞團《轉轉生》5月2、3日登場，奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫，將古老的約魯巴文化智慧，與風靡全球的Afrobeats及年輕世代語彙碰撞，透過展示誕生、死亡與重生的循環，宣告人們不必被血統與創傷定義，此刻即能透過身體轉變自己。這部作品追尋一種獨特的「奈及利亞當代美學」，舞者們以極具渲染力的肢體起伏與Afro House節奏，演繹生命的循環歷程，將舞蹈化為一場對未來的強大召喚。

《遊林驚夢：巧遇Hagay》5月22至24日登場，太魯閣族儀式傳承者東冬・侯溫與新媒體藝術先鋒鄭淑麗跨界合作，同樣致力將古老傳說帶入未來，共同實踐了「科技薩滿主義」（Technoshamanism），以數位影像與雷射藝術為導航，將遠古的 Gaya 傳說與當代酷兒性別認知交織，帶領觀眾迷走於神話與未來的夢境路徑，展現傳統智慧在數位時代的全新變形，開啟一場科技與靈性之間深刻對話。

第三個主題「記憶的虛實重構」，面對難以言說的歷史傷痕與身份焦慮，創作者運用偶戲、腹語與 AI 技術，在記憶的斷片中重組真實。同黨劇團《白色說書人》6月26至28日登場，金馬影帝莫子儀全新加盟，1人分飾7角，以國臺語雙聲帶與戲偶同臺，穿梭於戒嚴時期的背景，透過說書人與偶的虛實交錯，細膩刻畫大時代洪流下，小人物將生命投射於俠義角色廖添丁的無奈，映照出遭命運操控的人生際遇。

窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》3月27至29日登場，臺北戲劇獎雙料得獎作品，同樣探討身份與發聲權，高俊耀與鄭尹真以高強度的身體展演，透過「腹語」與多重角色的附身轉換，進行一場關於「為誰說話」的深刻辯證。

臺灣「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」跨國共製《恍恍》，4月18至19日、22至26日登場，將視角拉回當代科技語境，由日本岸田國士獎得主加藤拓也編導，劇中人物試圖透過VR與AI重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中陷入失序，精準映照當代人在科技介面與情感信任之間的脆弱狀態。

柏林劇團《三便士歌劇》5月29至31日登場，音樂劇手法直指資本與權力結構偽善。（北藝中心提供）

同黨劇團《白色說書人》6月26至28日登場，金馬影帝莫子儀全新加盟，1人分飾7角。（北藝中心提供）

晃晃跨幅町《海妲．蓋柏樂》5月8至10日登場，回訪易卜生筆下最具爭議女性角色，呼應現代人追求體面卻內心空虛的焦慮。（北藝中心提供）

《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》6月13、14日登場，10個獨立且相呼應篇章，開啟藝術與自由對話。（北藝中心提供）

《遊林驚夢：巧遇Hagay》5月22至24日登場，數位影像與雷射藝術帶觀眾迷走於神話與未來夢境。（北藝中心提供）

Q舞團《轉轉生》5月2、3日登場，展示誕生、死亡與重生的循環。（北藝中心提供）

窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》3月27至29日登場，高俊耀與鄭尹真以高強度的身體展演。（北藝中心提供）

同黨劇團《白色說書人》6月26至28日登場，說書人與偶虛實交錯，刻畫小人物將生命投射俠義角色廖添丁的無奈。（北藝中心提供）