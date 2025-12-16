北藝地坪爛 挨酸變乳酪起司

台北表演藝術中心啟用3年多來，戶外地坪鋪面多處破損，補丁有多達400處，市議員陳賢蔚16日指出，「皮蛋豆腐」變成坑坑巴巴的「乳酪起司」。（張珈瑄攝）

台北表演藝術中心民國111年7月啟用，因造型特殊被稱作「皮蛋豆腐」，市議員陳賢蔚16日指出，3年多來北藝戶外地坪鋪面多處破損，補丁已達400處，變成坑坑巴巴「乳酪起司」，他質疑是廠商辦活動所致，此外，因地坪材質遇雨易打滑，恐是設計、維護與管理失當。北藝回應，地坪材質受天候影響破損，已啟動研究計畫，預計明年6月完成。

陳賢蔚接獲民眾陳情，北藝戶外廣場地坪長期因坑洞及補丁密布，外觀斑駁、凹凸不平，112至114年維護高達59次，平均20天維修1次，不僅影響行人安全，更嚴重損害市容景觀。

陳賢蔚表示，北藝戶外廣場頻繁辦活動，雖訂有「空間使用要點」，載明租借單位若造成破壞或毀損，須負擔修繕與賠償，但舉辦85場活動，沒有廠商因場地毀損遭罰，究竟是使用要點有缺漏，還是未徹底落實管理。

陳賢蔚強調，北藝作為台北市觀光及文化地標與門面，不該損及台北城市形象，更不應讓市民承擔缺失後果；當地義信里長許立丕也說，廣場地坪在雨天極易打滑有摔倒風險，可能是設計、維管不當，應盡速改善。

文化局藝術發展科長蕭慧芳回應，因沒有明確證據證明廠商毀損場地，所以沒有開罰紀錄。

北藝行銷部經理黃文瀚表示，地坪材質易受天候影響導致破損，黑色鋪面也較容易損壞，10月起陸續邀專業研究單位、原設計單位現勘與開會研究，測試找出最適合材質與解決方案，預計明年6月完成，明年下半年將依研究方案分區施作改善工程，戶外地坪管理要點也會重新檢討。