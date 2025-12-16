北藝地坪鋪面破損逾400處 挨批「皮蛋豆腐變乳酪起司」

北藝自10月起陸續邀集專業研究單位及原設計單位做現勘與研究會議，以找出最適材質與解決方案。（張珈瑄攝）

台北表演藝術中心啟用3年多來，戶外地坪鋪面破損、達400處補丁。（張珈瑄攝）

台北表演藝術中心民國111年7月啟用，被戲稱皮蛋豆腐，不過北市議員陳賢蔚指出，3年多來北藝戶外地坪鋪面破損、達400處補丁，變成坑坑巴巴的乳酪起司，質疑是廠商舉辦活動所致，另因地坪材質，遇雨行走及騎乘自行車易打滑，顯示設計、施工維護與管理失當。北藝回應，主要是地坪材質易受天候影響，已啟動研究計畫，預計明年6月完成；北市文化局表示，由於無明確證據，故無向廠商開罰。

北市議員陳賢蔚指出，北藝作為台北市觀光及文化地標與門面，從「皮蛋豆腐」變成坑坑巴巴的乳酪起司。（張珈瑄攝）

陳賢蔚接獲民眾陳情指出，北藝僅啟用3年多，戶外廣場黑白地坪長期因坑洞及補丁密布、外觀斑駁而凹凸不平，112年至114年間，鋪面維護紀錄高達59次，平均不到20天就要維修一次，不僅影響行人安全，更嚴重損害整體市容景觀。

北藝行銷部經理黃文瀚指出，主要是戶外地坪材質容易受天候影響，下雨地面水氣蒸發的過程中，遇到熱脹冷縮容易導致破損。（張珈瑄攝）

陳賢蔚表示，北藝戶外廣場自啟用以來活動頻繁，共舉辦85場活動，其中北藝訂有「台北表演藝術中心廣場及其他空間使用要點」，明訂各空間使用注意事項，更載明須於活動結束後恢復原狀、完成清潔、移除所有物件，並經館方檢視後方得離場；若造成汙損、破壞或裝置毀損，須負擔修繕與賠償費用，被扣除保證金或連續罰扣等，但北藝啟用至今，無廠商因舉辦活動導致場地毀損遭到開罰的紀錄，究竟是使用要點擬定有缺漏，還是管理未徹底落實。

陳賢蔚強調，北藝作為台北市觀光及文化地標與門面，不該讓外國遊客看到大量破損鋪面損及台北市形象，更不應讓市民承擔缺失的後果；當地義信里里長許立丕也表示，周邊人行道在雨天極易打滑、有摔倒風險，應儘速改善。

文化局藝術發展科長蕭慧芳說明，北藝訂有場地管理SOP，廠商進撤場也有相關點交管理，是否有因為活動造成場地毀損，北藝會依相關規定做處理，至於沒有任何廠商受罰，則因沒有明確證據證明是因活動而造成場地毀損。

北藝行銷部經理黃文瀚指出，戶外黑白地坪的破損，以營運跟維護的經驗來說，主要是戶外地坪材質容易受天候影響，下雨地面水氣蒸發的過程中，遇到熱脹冷縮容易導致破損。在有屋簷的戶外地坪，跟無屋簷遮蔽的戶外地坪，破損頻率差距就很大；另黑白地坪裡的黑色鋪面也比較容易破損。

黃文瀚表示，戶外地坪維修工序有5步驟，其中水泥鋪面完成後，須保留3至5天的乾燥期，確定完全乾燥後，會漆上黑色塗料和止滑塗料，整體維護作業才算完成，但要完全乾燥取決於天候，若期間遇到下雨就必須延長修復時間，確定水氣完全排除才能進到下個階段的施工，因此地坪修補上有顏色的差異；此外，防滑塗料有做過第三方檢測，符合交通部和北市都發局標準。

黃文瀚說，北藝自10月起陸續邀集專業研究單位及原設計單位做現勘與研究會議，洽詢研究機構進行新材質測試，以找出最適材質與解決方案，預計在明年6月會完成，明年下半年也將依研究方案分區施作改善工程；有關戶外地坪的管理要點，內部也會重新做檢討，評估和廠商的點交上是否落實。

