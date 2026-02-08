北藝學院春季班報名 從文本啟動創作引擎

記者黃朝琴／臺北報導

北藝學院2026年春季班3至5月登場，推出「構作與創作」課程，以「劇本文本」為核心，9堂講座與3場工作坊，探討文本在當代劇場的角色與可能性，從書寫、翻譯、身體到光影，層層拆解劇場如何被思考、被建構以及再定義，透過7位講師的經驗與實踐分享，打開共同思考的現場，讓文本不只是起點，而是持續生成創作的引擎。

北藝術中心表示，北藝學院去年春、秋季課程迴響踴躍，報名率平均超過9九，今年春季班開始報名，戲劇史上的名家都指向，文本是啟動創作的引擎，構作是創作思考的訓練與組織能力的加強，創作是構作具體的展現與敘事方法的實踐，因此再度推出「構作與創作」課程。

北藝中心指出，北藝學院春季班邀集戲劇構作、劇場導演、編劇、燈光設計與編舞家，帶領學員深入解讀劇本文本如何作為構作與創作的樞紐，在不同層次中被閱讀、拆解與立體化，成為舞臺上可被感知的存在。

北藝中心說明，無論初入劇場的創作者、具備實務經驗的編導與表演者，或對文本與當代劇場有高度興趣的觀眾，皆能獲得可轉化為創作實踐的觀點與方法，並進一步思考文本如何在不同創作語境中被轉譯、拆解與重組，進而發展出能跨越語言與國界、回應多元文化脈絡的創作。

春季班課程邀請第1屆臺北戲劇獎最佳編劇的高俊耀，以及最佳戲劇獎作品《父親母親》的編劇邱安忱，從各自文化背景出發，分享如何提煉出具歷史視野的議題。邱安忱將帶領「從個人到共創—劇本的書寫方法」課程，解析從田調、寫作到排練過程，作為編劇如何在集體創作中調整。另外也將以《灰男孩》與李璐的共創經驗，探討不同世代編劇如何在合作中彼此激發靈感達成寫作目標。

高俊耀主講的「文學敘事、邊界流動—聊劇本構成」，以自身跨文化成長經驗為例，分享不同文化養分如何在創作中發酵，影響其書寫視角，以及在編劇、導演與表演者三種角色之間轉換時，文本如何逐步具象化，並在排練現場與不同創作者碰撞，生成最終的展演樣貌。

高俊耀另將帶領3場名為「失戀編劇課」的工作坊，入選工作坊學員需全程參與講座與工作坊課程。課程將陪伴創作者直面如告白般赤裸的創作過程，工作坊從書寫的受挫開啟命題，面對創作的失落、懷疑與自我追問，重新鍛鍊面對技藝的勇氣與誠實，以屢敗屢戰的精神，挑戰以創作與觀眾展開一場即使失戀，也要迎頭痛擊的戀愛。

2025年北藝學院講師汪俊彥與王世偉，分別從劇場「現代性」的理論探詢，以及文字、動作、光影如何在劇場中彼此生成，形塑出劇場獨有的感知經驗。

汪俊彥主講的「何謂現代性？—從翻譯到跨國批判」，聚焦現代劇場的形成脈絡。課程從剖析身體、語言如何構成現代劇場的核心元素談起，重新梳理並理解黑盒子如何成為全球劇場的通用原型。課程進一步延伸至文化翻譯與跨語境實踐，理解現代主義如何在多重語境中被閱讀、轉化與再生。透過劇場作品的實例分析，也重新檢視翻譯機制如何影響創作與評論，使舞臺不再只是單一文化展現，而是不斷轉譯與再定義的共生場域。

系列課程「在光影與身體之間：劇場感知的生成」，由導演王世偉邀請燈光設計高一華與編舞家田孝慈對談。課程從19世紀繪畫的「崇高美學」談起，王世偉與高一華將以諾貝爾文學獎得主庸．福瑟（Jon Fosse）的作品《我是風》（I Am the Wind）為核心，探討繪畫如何啟發當代劇場的空間調度與光影詩學。王世偉與田孝慈的對談，則由文本節奏、語言的停頓與空白，討論身體如何回應文字，成為舞臺上的動能，以及動作如何塑造角色，形成情感。

北藝學院年春季班3月登場，推出「構作與創作」課程，7位講師實踐分享，探討文本在當代劇場角色與可能性。（北藝中心提供）