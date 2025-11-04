北觀處優質貼心服務 觀光景點7處公廁榮獲「新北市114年度公廁金質獎」

▲北觀處觀光景點7處榮獲「新北市114年度公廁金質獎」

【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)提供遊客優質服務，轄內37座列管公廁全數獲得地方政府環境保護局評比為特優級並屢次榮獲公廁金質獎。114年度北觀處7處據點（北觀處行政中心、白沙灣遊客中心、觀音山遊客中心、跳石海濱公園、金山獅頭山、中角海濱公園及龜吼停車場）榮獲「新北市114年度公廁金質獎」，2位同仁榮獲「優秀清潔人員」。

▲北觀處觀光景點7處公廁榮獲「新北市114年度公廁金質獎」

北觀處陳煜川處長表示，景點公廁清潔是觀光服務的基本條件，更是顧客滿意度的重要指標，乾淨的公廁能有效讓觀光客對當地留下良好印象，提高觀光客重遊率；北觀處所轄公廁由於遊客人流龐大，要隨時做到通風、明亮、不濕、不髒、不臭，是很大的挑戰。

▲觀音山公廁

本次能再次獲得7處金質獎，特別要感謝辛勞的清潔服務人員，肯定他們的認真表現，北觀處秉持服務遊客的熱情，未來將持續以「乾淨舒適、性別友善、智慧管理」三大面向推動公廁環境，展現尊重和體諒，讓到訪北海岸的遊客感受到賓至如歸的溫馨與溫度。

▲智慧公廁

