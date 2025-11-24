北觀處推動觀光升級，桃園「珍珠海岸」生力軍報到， 皇冠海岸觀光圈特約店家總數創新高
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）推動的「皇冠海岸觀光圈」範圍擴大!原涵蓋新北7區(五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里)及基隆全區，今(114)年正式將桃園「珍珠海岸」（蘆竹、大園、觀音、新屋）納入。隨著桃園新血的加入，總計逾150家特約店家遍布於北台灣百公里海岸線觀光廊帶，已成為遊客規劃北部深度旅遊行程時的重要參考指標。
▲桃園崙坪好客食堂旗艦店
今年，桃園珍珠海岸逾20家業者為皇冠海岸觀光圈增添嶄新活力。例如位於蘆竹的「千郁休閒農場」，融合了食農教育與生態體驗，園區內的千郁莊園景觀餐廳更榮獲環境部認證的綠色餐廳，是學校及親子活動的絕佳去處。提到桃園觀音，則不能錯過盛開的蓮花，「蓮荷園休閒農場」以大面積蓮花池聞名，遊客除了能在此欣賞清新幽雅的景致，更能享用美味的蓮子大餐。此外，還有提供道地客家美味的「崙坪好客食堂旗艦店」，以及充滿動能的「桃園青年體驗學習園區」，豐富展現桃園珍珠海岸的多樣風貌。
▲三芝普羅旺斯海岸咖啡
新北市與基隆的特約店家同樣精彩，從三芝的「普羅旺斯海岸咖啡」與「四季茶莊」，金山的「貪心咖啡館」與藝術殿堂「朱銘美術館」，萬里的「福泰翡翠灣渡假飯店」及「一品鮮水產」；而在基隆，除了有坐擁港景第一排的「長榮桂冠酒店(基隆)」加入，亦有提供在地農遊體驗的「綠竹山園山薯農場」等特色商家，共同串聯起山海間的遊憩體驗。
▲基隆長榮桂冠酒店
北觀處表示，今年皇冠海岸觀光圈納入桃園生力軍，不僅是範圍的擴大，更是品牌價值的提升，讓北台灣的觀光地圖上增添更多亮眼的星星。特約店家為北觀處重要的合作夥伴，未來特約店家可優先參與北觀處及觀光圈辦理的各項活動，也將透過多元管道進行全方位推廣，共同打造皇冠海岸觀光圈成為北台灣旅遊最閃亮的名片。
皇冠海岸觀光圈特約店家相關資訊請參考官網介紹：
https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/store.aspx?l=1#main
