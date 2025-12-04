北觀處推「金山萬里溫泉好評行動」泡湯、打卡、抽好禮

觀光署北觀處推出「金山萬里溫泉好評行動」，邀請旅客到金山萬里溫泉區享受泡「美人湯」，還可抽住宿券好禮。（圖：北觀處提供）

時序進入冬季 ，台灣北部氣溫下降，正是全民泡湯的好時節！觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處傾力推廣金山萬里溫泉區的魅力，特別推出超療癒又超好康的「金山萬里溫泉好評行動・拍照評論抽好禮活動」，邀請所有湯客來這裡享受「溫泉水滑洗凝脂」、泡「美人湯」的滋潤，順便把價值上萬元的豪華住宿券帶回家，讓大家邊泡湯邊抽獎，簡直一舉兩得。

這次的「金山萬里溫泉好評行動」即將火熱開跑！活動期間自十二月九日至十二月十六日。參與方式非常簡單，只要完成以下三個步驟，就能輕鬆取得抽獎資格，萬元大獎不是夢！

步驟一：走訪金萬里：到金山萬里溫泉區任一家合作的溫泉店家或溫泉公園，享受泡湯、住宿或消費。

步驟二：上網留評論：拿出手機，在Google地圖上搜尋該店家，留下你的真實評論與照片。

步驟三：上傳等抽獎： 將評論截圖上傳到指定的活動表單。

您只要在Google表單留下真實評論，不只可以幫助更多旅客找到高品質的溫泉店家，還能讓自己享受抽獎的雙重回饋。這次活動就是要結合數位行銷與社群互動，打造「泡湯＋打卡＋抽獎」的全新旅遊體驗，一起帶動地方觀光熱潮。

北觀處強調，金山萬里溫泉區是北台灣少數同時擁有多種泉質的地區。如果你想來點浪漫享受，金山萬里則以著名的海景湯屋聞名，讓你邊泡湯邊欣賞浪湧濺雪之美，舒暢身心高級享受。參與這次活動，希望能讓更多人透過親身體驗與分享，認識金山萬里的在地人情與溫泉魅力。

這次活動祭出的獎項總價值高達新臺幣三萬元，獎品超級豐富，包括頭獎：價值高達一萬三千元的新北北海溫泉洲際酒店住宿券（一名）。 貳獎：舊金山總督溫泉館假日券、北海風情湯屋券（價值一千一百元，五名），以及陽明山天籟渡假酒店露天風呂平日券（價值九百元，十二名）。

心動不如行動！請把握千載難逢機會，趕快來金山萬里泡湯兼試手氣吧！得獎名單將於十二月十七日公布，獎品則預計於十二月十七日寄出。更多旅遊資訊請瀏覽北觀處官網 （https://www.northguan-nsa.gov.tw/）。