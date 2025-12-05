北觀處輔導產業風格形塑有成

觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處持續推動「產業風格形塑輔導計畫」，一一四年度針對遴選出的六家在地業者，透過專家團隊深度輔導，於產品研發、品牌升級與場域重整三大面向實現突破，共同形塑具備國際水準的觀光亮點，藉由「點、線、面」的整合策略深化在地文化底蘊，全面提升區域接待能量，為服務國際旅客奠定堅實基礎。

今年參與輔導的六家業者各具特色，北觀處在基隆地區輔導業者將文化與創新設計巧妙融合，包括輔導「蔡技食品」在包裝上力求創新，迎接一一五年新年將到來，特結合春聯等創意互動小物推出限定春節禮盒，增添產品的節慶趣味性與話題性；「山焙基隆義二店」發掘在地文化歷史，以日治時期「義重町的鳥居」為主題推出禮盒，聚焦基隆的舊時代風貌，顯著提升品牌的文化厚度與辨識度；「禾口丘咖啡」與既有特約店家展開產業互助，共同開發可常溫保存的動物友善雞蛋糕，這項成果不僅突破技術門檻，並讓消費者能將永續理念作為伴手禮與親友分享。此外，新北淡水的「紅色穀倉美式餐廳」透過重新規劃一樓閒置空間，打造專屬外帶區並導入多語化菜單，有效優化空間機能與營運效率。

北觀處輔導桃園觀音的「蓮荷園休閒農場」結合在地作物，研發出獨特的「荷葉咖啡」，並導入充氮保鮮技術，將濾掛包效期延長至十八個月，這項技術有助於拓展更廣闊的市場。同時透過優化外包裝設計，將傳統風格融入年輕元素，展現出開發新世代客群的強勁動能。同樣來自桃園新屋的「大地花生」，將招牌「花生裹」與全新的品牌識別系統（CIS）結合，重新設計包裝，打造煥然一新的品牌形象。