北越山區台灣人身影 十年執著成稀有古樹茶製作先驅

（中央社記者曾婷瑄河內12日專電）苗栗徐國安的「河安茶」，地處北越崇山峻嶺中。十多年來，他引進台灣技術、經驗，憑熱忱鑽研古樹茶製作，成了越南茶友公認的古樹茶製作先驅。他近年注意到越南古茶樹濫砍問題，盼保護珍貴資產。

越南首都河內往北近6小時車程，在與越中邊境直線距離約1公里的黃樹皮縣（Hoàng Su Phì）「河安茶」（Hà An Trà）製茶廠，位於靜謐群山中。經營者，是來自苗栗、家族本業即製茶的徐國安。

這裡是越南知名且稀有的古茶樹區。在這個人口多為岱依（Tày）、儂（Nùng）、瑤（Dao）、黑瑤（Dao Đen）等少數民族的峻嶺間，卻有近半數的居民，聽過「河安茶」或「安叔叔」。

不同於一般茶園的灌木型茶樹，古茶樹為喬木型，數百年來自然生長，樹林合一。走進海拔近2400公尺雲霧繚繞山林間的古茶樹區，發現有些野生茶樹長於石頭上，如陸羽茶經「上者生爛石」所述。堅毅樹根向下鑽，樹幹在森林中上攀，更為稀有。

●披荊斬棘深耕山林 成越南古樹茶製作第一人

2011年，從小跟著長輩學做茶的徐國安受邀越南第一屆國家茶博會，認識當地縣長，對方請他參觀古茶樹，「發現非常乾淨，是原生態的茶，我非常喜愛，因此留了下來」。

回首來時路，他接受中央社訪問時說：「真不曉得在這裡是怎麼活下來的，當時來根本沒有路，現在20分鐘的車程，騎摩托車要4個小時，都是石頭路，要過20幾條野溪才能到達。但這裡的茶真的是太寶貴了，是原生態的茶，這是在台灣所看不到的」。

少數民族稱野生古樹茶為「仙茶」，用原始方式自採自喝。雖純淨健康，卻苦澀無香氣。因此縱然珍貴，市面卻無人買賣。

一位越南茶友阿光告訴中央社，「他試了很多遍，才找到控制古樹茶苦味的技術，在這方面，安叔叔算是越南第一人」。徐國安更潛心研發，成為越南極少數能以珍貴茶筍製作出上好香味、韻味的茶師。 ●引進台灣技術與經驗 天人合一焙出好滋味

「河安茶」從不出現在越南任何通路，亦無廣告，卻受越南愛茶人士口耳相傳的廣泛好評，許多越南藝術家、政商名流以及外國駐越南使館都搶訂數量有限的茶葉。

徐國安自謙表示，自己談茶還不夠格，但體會到「做茶一定不能背離大自然運行原理，大自然的溫度、濕度、天氣，我們盡量在這個軌道中行走。還有，做茶時，茶菁、人、機器，三者須合一，才能做出真正好味道」。

徐國安母親在98歲高齡去世前叮囑，不能說自己做的茶好喝，做茶的人一輩子沒資格講這句話，只有當客戶回購時，才能高興一分鐘。「我不敢忘記母親臨終前的叮嚀，一直秉持這個理念做茶。希望用台灣做茶的精神，也把越南的古樹茶以及野生山茶做出好味道」。

台灣並無古茶樹，對於該如何製作，徐國安也曾傷透腦筋，「掉過許多眼淚」。所幸有台灣經驗做靠山，「家族做茶經驗幫助我把茶的品質做好，如萎凋、手工浪菁，如果沒有台灣家族做東方美人茶的經驗，我今天是不可能在這裡有一點點成績的」。

他把台灣製茶技術與科技引進越南，成為越南製作古樹茶先驅。他告訴記者，台灣的優勢除了勤勞外，就是研發的能力。

越南有好的風土，卻欠缺技術，因此他認為，台越合作深具潛力。「台灣應該在新製程、新技術、新包裝型態上持續研發。在台越合作上，台灣用現有研發的機器設備、技術和經驗，無論是實際投入生產或販售技術、機器設備，很多管道都可行」。

侍酒師陳氏簪（Tram Tran）表示，每家茶坊都有不同特色，「但我喝他的茶時更快樂，因為我知道他的茶來自哪裡、知道他怎麼做，茶中有他的熱忱」。

她說，台灣製茶歷史悠久，是頂尖國家之一，享譽國際。「很幸運這裡有位台灣人，帶來台灣的技術與機器，結合當地產品製作好茶」。 ●越北古茶樹遭濫伐 奔走呼籲盼保育珍貴資產

古茶樹生長極為緩慢，長至直徑一人圍抱時，樹齡皆已三百年起跳，兩人合圍則已千年。古樹常有蘭花等植物共生，「這不僅是越南人的資產，更是全人類的資產」。

然而近年茶樹遭濫伐情況越發嚴重，樹枝砍來燒柴煮飯，近千年的樹幹則拿來做棺材。徐國安只要有空，便會驅車一兩小時前往野生古茶樹林，一一清點，卻總在每次巡邏時，發現新被砍伐的斷樹，令他與越南籍妻子菊姐心痛不已。

「很遺憾，這些茶應受到保護」，古茶樹列為國家保護樹種，是徐國安的心願。「這方面我一直很努力，除了呼籲當地領導注意其保育外，也透過盡量提高茶菁收購價格避免他們去砍」，用最直接方式提高當地人保護動機，可惜成效有限。

此外，對於生活困難的茶農，徐國安也會盡力協助，避免其落入砍樹賣柴的境地，然而治標不治本，非長久之計。「希望持續的努力，能夠引起更多人的共鳴，共同投入古樹茶與野生山茶的保護」。（編輯：陳承功）1150112