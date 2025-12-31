北跨吸20萬觀眾！KARA甜讚：我愛台北

KARA時隔12年訪台。（圖／侯世駿攝）

「臺北最High新年城－2026跨年晚會」獨家邀請韓國女團KARA跨年前壓軸演出。奎利、昇延、妮可、知英及齡智於31日晚間約11點15分登場，隨即獻唱夯曲〈Lupin〉，瞬間掀起粉絲回憶熱潮，也讓現場20萬人潮氣氛炒到最高點。

KARA冒雨登場，五位成員身穿白色洋裝，在台上整齊劃一表演〈Lupin〉與〈Mamma Mia〉，之後用中文向觀眾打招呼：「大家好，我們是KARA。」由昇延率先向粉絲問好：「你們開心嗎？今天能跟大家見面真的很開心，祝大家新年快樂！」此次是KARA睽違12年再訪寶島，看到台下滿滿粉絲，齡智感動表示：「今天下雨，沒想到大家還來看我們，很想你們。」奎利也說很開心能和大家一起跨年倒數，知英更接地氣喊出「水啦！」並呼籲觀眾：「一定要跟我們一起開心玩到最後喔。」

KARA演唱〈Honey〉後，妮可好奇問：「你們喜歡〈Honey〉嗎？一起唱吧！」全場觀眾隨即跟著清唱〈Honey〉，讓昇延忍不住狂讚：「大家真的太棒了！」接著，她們又演唱經典扭臀舞曲〈Mister〉及〈STEP〉等歌曲。最後，五人更齊聲用中文說「我愛台北」，並陪伴觀眾倒數，迎接2026年臺北101煙火。

KARA與台下觀眾合唱〈HONEY〉。（圖／侯世駿攝）

