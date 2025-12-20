北車、中山站隨機攻擊案傷者有愛滋病感染者 衛福部14:30記者會說明

27歲男子張文昨天在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。衛福部今天（20日）下午2時30分舉行記者會說明傷者狀況，部長石崇良表示，其中一名傷者為HIV愛滋病毒感染者，其他傷者恐有風險。

石崇良指出，這名傷患為已通報並服藥穩定控制的HIV帶原者，後續其他遭血液噴濺或劃傷民眾可能受影響，已成立諮詢和公費投藥專案。

疾管署署長羅一鈞說，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

羅一鈞強調，愛滋帶原長期控制，其他民眾感染率極低，勿肉搜傷者。