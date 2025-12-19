北車、捷運中山站隨機攻擊案多人受傷 卓榮泰要求警政署對全國車站提高戒備
台北車站今天（19日）傍晚有人丟擲煙霧彈後逃逸。行政院長卓榮泰晚間趕赴現場表示，第一時間已要求警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備。至於台北車站目前為保留現場、確認證物，出入仍有短暫不便希望民眾配合，也請不要焦慮，讓警方能在最短時間內恢復平靜。
卓榮泰並於臉書發文表示，傍晚在台北車站捷運M7、M8出口之間，嫌犯戴面具，蓄意丟棄多顆汽油彈、煙霧彈，後續在捷運中山站又隨機攻擊民眾，造成多人受傷。他說，他第一時間已要求警政署，就全國鐵公路車站，航空站，提高所有戒備。
卓榮泰指出，台北車站、中山站周遭，目前為保留現場、加強戒備，短暫的不便，希望大家配合相關措施。他已要求警方，迅速完整作案情的釐清，全面擴大戒備，全力來偵辦這事情，讓國人安心，希望盡快恢復平靜。
台北車站傍晚發生有人丟擲煙霧彈事件，犯嫌丟擲後逃逸。卓榮泰晚間與行政院祕書長張惇涵、發言人李慧芝、內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市副市長李四川等人趕赴現場了解狀況。
卓榮泰聽取完簡報受訪指出，今天傍晚5時21分，有一名戴面具的嫌犯蓄意在捷運M7、M8出口之間丟棄汽油彈或是煙霧彈，且還有留存一些數量在小行李箱中，初步已掌握嫌犯特徵，要求警政署徹夜設法找出嫌犯。
他表示，嫌犯也蓄意傷害一名疑似路人，這位路人背部受到鈍器重擊，送台大醫院搶救中，送醫前是OHCA狀態，身分、背景需進一步查證；也有另一名民眾因為煙霧導致身體不適，送馬偕醫院觀察，狀況穩定。
卓榮泰說，第一時間已經要求內政部警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備，至於台北車站目前為保留現場、確認證物，出入仍有短暫不便希望民眾配合，也請不要焦慮，讓警方能在最短時間內恢復平靜。
他強調，正要求警方盡速就現在掌握狀況，迅速完整釐清案件、找出嫌犯、了解背景，且要擴大戒備讓民眾安心，且會全力徹夜偵辦。
對於北捷中山捷運站也傳類似案件，卓榮泰則說，目前已經加強戒備，也會加強偵辦，了解案情是否有連貫性。
此外，台北市長蔣萬安稍早在臉書發文表示，捷運台北車站發生公安事件，警察局、消防局皆在第一時間到場應變，他已指示務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責，絕不寬貸。
新北市長侯友宜於臉書發文表示，台北捷運發生治安事件，新北市府第一時間與台北市政府、警方與捷運公司保持密切聯繫，全面掌握狀況。新北市警察局已同步提高捷運沿線、轉乘樞紐與人潮熱點的警戒層級，加強巡邏與應變整備，確保通勤與返家安全。
民眾黨主席黃國昌 於臉書發文表示，今天傍晚開始，捷運台北車站、中山站接連發生隨機傷人案件，目前已知造成多位民眾輕重傷，27歲嫌犯疑因畏罪墜樓。發生這樣的不幸，令人痛心，請大家一起為傷者祈福，早日康復。
