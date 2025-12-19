北車、捷運中山站隨機攻擊 含嫌犯釀3死 多人輕重傷 【不斷更新】
賴清德：警方已全國擴大戒備 全力確保國人安全
台北車站今天（19日）發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫。另外， 台北市警方說，台北捷運中山站附近發生持刀砍人案，有民眾遭攻擊。台北市長蔣萬安前往現場了解狀況後表示，嫌犯為87年次男性，該嫌犯後來在誠品南西店又造成多人受傷，接著極可能畏罪墜樓。事件已造成多人受傷，其中3人不治。
嫌犯疑墜樓輕生OHCA（到院前心肺功能停止）送國泰醫院急救無效，晚間7時42分不治。
稍早1名於台北車站受傷的50多歲傷患經送往台大醫院急救，院方證實晚間7時30分宣告不治，死因待釐清。
馬偕醫院收治的OHCA（到院前心肺功能停止）男傷者晚間8時不治，是全案第3名死者。
馬偕醫院表示，共收2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救於晚間8時許仍不治，而另一名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。
新光醫院說，目前共收治2名傷者，其中1人為約30歲男性，到院時已OHCA，於晚間7時23分送達醫院，目前仍在急救，初步評估狀況不樂觀。
新光醫院表示，另1名22歲女性晚間7時餘自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，目前狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。
誠品表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾，第一時間疏散民眾並配合警方清查，目前南西店全館人員皆已撤出，今天晚間不再營業。
總統賴清德晚間於臉書po文指出，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。
賴清德呼籲，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行凶的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。
蔣萬安晚間前往現場了解狀況後受訪表示，今天傍晚在捷運台北車站發生隨機傷人事件，造成1人重傷、1人嗆傷，後來犯嫌往北走，在誠品南西店又造成3人重傷、4人輕傷。
蔣萬安說，目前了解犯嫌為本國籍87年次男子，極有可能後來畏罪墜樓。捷運雖已恢復正常營運，但警戒及巡邏會持續加強，後續若有近一步資訊將立刻讓大眾了解。
台北捷運公司表示，已全面啟動全線車站警戒升級並加強巡檢，同時與警方加強合作，加強留意捷運系統狀況，維護乘車安全，呼籲民眾務必提高警覺，遇到異常狀況請通知站務人員。
台北市警消今天晚間5時24分獲報，台北車站M7出口附近有人丟擲煙霧彈，導致一名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救，院方證實宣告不治。
蔣萬安稍早在臉書發文表示，捷運台北車站發生公安事件，警察局、消防局皆在第一時間到場應變，他已指示務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責，絕不寬貸。
北捷表示，案發地點為板南線台北車站M7出口第下一樓通道，已立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物，提醒民眾遇到緊急狀況保持冷靜勿驚慌，請使用對講機通知服務人員處理。
