北車、捷運中山站隨機攻擊 含嫌犯釀3死 多人輕重傷 【不斷更新】
賴清德：警方已全國擴大戒備 全力確保國人安全
台北車站今天（19日）發生民眾丟擲煙霧彈事件，另外， 台北市警方說，台北捷運中山站附近傳出持刀砍人案，有民眾遭攻擊。台北市長蔣萬安前往現場了解狀況後表示，嫌犯為87年次男性，該嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓。事件已造成多人受傷，其中3人不治。
嫌犯疑墜樓輕生OHCA（到院前心肺功能停止）送國泰醫院急救無效，晚間7時42分不治。
稍早1名於台北車站受傷的50多歲傷患經送往台大醫院急救，院方證實晚間7時30分宣告不治，死因待釐清。
馬偕醫院收治的OHCA（到院前心肺功能停止）男傷者晚間8時不治，是全案第3名死者。
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉今天晚間接受媒體聯訪表示，這次事件送至台大的患者共有2人，其中1人於下午5時57分左右送達，到院前已呈現OHCA。該名個案肩部可見一處約4至5公分的傷口，經評估為左側肺葉受損，院方立即進行緊急開胸手術．發現左側上下肺葉皆有受傷。
吳毅暉說，這個傷口進一步自左側後縱膈延伸至左心房，形成約5至6公分的穿刺傷。患者死因研判為出血性休克，搶救過程中始終未能恢復呼吸心跳，最終於晚間7時30分左右宣告不治。整體傷勢研判為尖銳物穿刺傷，並非爆炸碎片所致。院方已通知家屬，並協助其於院內處理後續事宜。
另一名患者為33歲男性，因頸部外傷送醫，經電腦斷層檢查後，發現其頸動脈及氣管出現撕裂傷，目前已送入手術室接受治療中。
馬偕醫院表示，共收2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救於晚間8時許仍不治，而另一名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。
新光醫院說，目前共收治2名傷者，其中1人為約30歲男性，到院時已OHCA，於晚間7時23分送達醫院，目前仍在急救，初步評估狀況不樂觀。
新光醫院表示，另1名22歲女性晚間7時餘自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，目前狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。
誠品表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾，第一時間疏散民眾並配合警方清查，目前南西店全館人員皆已撤出，今天晚間不再營業。
總統賴清德晚間於臉書po文指出，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。
賴清德呼籲，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行凶的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。
蔣萬安晚間前往現場了解狀況後受訪表示，今天傍晚在捷運台北車站發生隨機傷人事件，造成1人重傷、1人嗆傷，後來犯嫌往北走，在誠品南西店又造成3人重傷、4人輕傷。
蔣萬安說，目前了解犯嫌為本國籍87年次男子，極有可能後來畏罪墜樓。捷運雖已恢復正常營運，但警戒及巡邏會持續加強，後續若有近一步資訊將立刻讓大眾了解。
台北捷運公司表示，已全面啟動全線車站警戒升級並加強巡檢，同時與警方加強合作，加強留意捷運系統狀況，維護乘車安全，呼籲民眾務必提高警覺，遇到異常狀況請通知站務人員。
台北市警消今天晚間5時24分獲報，台北車站M7出口附近有人丟擲煙霧彈，導致一名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救，院方證實宣告不治。
蔣萬安稍早在臉書發文表示，捷運台北車站發生公安事件，警察局、消防局皆在第一時間到場應變，他已指示務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責，絕不寬貸。
北捷表示，案發地點為板南線台北車站M7出口第下一樓通道，已立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物，提醒民眾遇到緊急狀況保持冷靜勿驚慌，請使用對講機通知服務人員處理。
Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線
※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我） ※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線 ※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網 ※ 張老師專線：1980 ※ 生命線專線：1995 ※ 男性關懷專線：0800-013-999 ※ 家庭教育諮詢專線：412-8185
其他人也在看
北車丟煙霧彈、中山砍人！嫌犯身分「1巧合」超毛撞上鄭捷、中捷砍人案
社會中心／綜合報導台北車站捷運站今（19日）傍晚發生突發事件，一名頭戴面具的男子在台北車站M7出口投擲煙霧彈。事發後不久，捷運中山站一帶又傳出隨機砍人情形，一名男子持長刀攻擊多名路人，甚至闖入誠品南西店，現場一度陷入混亂。警方隨後證實，兩起事件的犯嫌為同一人，為27歲本國籍男子張文，今年7月因涉嫌妨害兵役遭通緝。有網友注意到，嫌犯姓名僅有兩個字，因而聯想到過去曾震撼社會的捷運重大隨機攻擊案件，包括鄭捷案及台中捷運隨機砍人事件，引發網路討論。民視 ・ 58 分鐘前 ・ 11
北車、捷運中山站隨機攻擊 嫌犯涉妨害兵役 桃檢7月發布通緝
27歲張姓男子今天（19日）在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，疑墜樓輕生宣告不治。台灣桃園地方檢察署表示，張姓男子由於遷戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被發布通緝。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 34
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 86
北車、中山站商圈接連傷人 27歲嫌犯墜樓亡 卓榮泰下令徹夜查動機
台北車站及捷運中山站周遭今天（19日）晚間發生隨機傷人事件，行政院長卓榮泰表示，2處犯罪同屬一人，皆為張姓男子所為，已指示徹夜了解其動機。警方證實，27歲張男送醫搶救不治，已宣告死亡。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 94
北車、中山爆恐怖攻擊！騎士等紅燈「突被捅一刀」外套全染紅
社會中心／周希雯報導台北今（19日）1天連傳2次攻擊事件！台北車站M7出口下午約5時30分，才驚傳有男子戴著防毒面具、扔擲煙霧彈後逃逸；沒想到鄰近的中山站不久也驚傳，1名黑衣男子持長刀隨機攻擊4、5名路人並丟煙霧彈。不少目擊者驚恐發出現場畫面，該男子衝向停等紅綠燈的機車騎士、隨即往對方身上狠捅一刀，騎士外套瞬間被大片鮮血染紅。如今傳出，兩地嫌犯疑似為同一人。民視 ・ 53 分鐘前 ・ 9
驚悚！北捷惡徒中山站揮刀現場還原 尖叫聲四起民眾狂逃
今（12/19）日傍晚5點30分左右，台北市發生兩起連環攻擊事件，台北車站M7出入口附近傳出被連續投擲4顆煙霧彈後，中山站也傳出隨機砍人！太報 ・ 2 小時前 ・ 7
北捷隨機傷人案5旬死者 台大：不像是炸彈造成
（中央社記者沈佩瑤台北19日電）北捷隨機傷人案，57多歲傷患不治，台大醫院晚間說明，死者的致命原因為出血性休克，傷口為約5公分的尖銳物刺傷，從右側肺葉貫穿至左側心房，研判「傷勢並不像是炸彈造成」。中央社 ・ 1 小時前 ・ 2
3大法官拒評議指判決無效 憲法法庭：依憲法具正當性
憲法法庭今天判決憲法訴訟法修法違憲失效，現任8名大法官中有3人包括蔡宗珍、楊惠欽及朱富美拒評議，並共同提出公開法律意見書，認為此判決無效。憲法法庭表示，依據憲法所賦予職權，這份判決當然具正當性。憲法法庭還說，依循缺額、任命後未到職或應迴避等未參與評議員額不計現有總額法理，由現有總額中扣除。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 291
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 24
最新／逃兵通緝犯大開殺戒！衝進百貨從1樓砍到4樓 目擊者哽咽：大家狂逃
即時中心／顏一軒報導今（19）日下午5時24分，一名27歲張姓逃兵通緝犯，戴著防毒面具至北捷板南線M7出口外扔擲煙霧彈，造成1人OHCA、1人受傷，隨後轉往北捷淡水信義線中山站，持長刀隨機攻擊路人，並衝進誠品南西店，從1樓狂砍到4樓，不明原因從高處墜落後生死未卜送醫急救；誠品南西店的店員稍早眼眶泛淚、哽咽著說，她當時突然看到嫌犯拿著長刀忽然出現，大家就趕快逃跑，好像還有看到同事受傷。民視 ・ 57 分鐘前 ・ 5
連戰二媳婦突喊「別把嫁豪門當人生目標」！ 直言：為錢結婚多半過不好
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她昨（18日）發新影片，奉勸大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」，更指出，為了錢而結婚的人，多半過得不好，且缺乏內涵。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 12
台灣家樂福要改名字了 明年中起更換全台招牌
統一（1216）企業併購家樂福（家福公司）後，子公司家福公司今天經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。家福公司自2023年7月起由統一企業集團百分之百持股，經歷兩年多自由時報 ・ 5 小時前 ・ 32
痛失愛妻、慈母！彭振聲認圖利辯論終結 自嘲現在是「三等國民」
台北地方法院審理京華城案19日續行言詞辯論，上午台北市前副市長彭振聲、台北市都市計畫委員會前總工程司邵琇珮皆辯論終結，下午進行台北市都市發展局前局長黃景茂部分。原本柯文哲不用出庭，但仍現身台北地院旁聽，似乎也為了能掌握情況。自偵辦時便認罪的彭振聲陳述時再次提到案件發生至今，他最對不起的是太太，至今心情仍無法平靜，戲稱自己現在是「三等國民」，他承認自己有疏忽，但他不是故意的，請法官斟酌考量。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 102
誠品：南西店全館人員撤出 今晚不再營業
（中央社記者江明晏台北19日電）北捷台北車站與中山站附近今天發生隨機傷人事件，犯嫌在中山商圈誠品南西店造成多人輕重傷，誠品回應表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾，第一時間疏散民眾並配合警方清查，目前南西店全館人員皆已撤出，今天晚間不再營業。中央社 ・ 2 小時前 ・ 5
台北車站攻擊事件 交通部啟動最高規格應變
今（19）日晚間台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間即啟動應變機制，責成台灣高鐵、台灣鐵路公司同步成立應變小組，並由防災中心統一調度，迅速掌握現場狀況，全力以旅客安全為最優先考量。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
快訊／北捷恐攻多人傷！57歲男英勇阻止殉命....魂斷刀下 27歲嫌犯已身亡
北捷台北車站今（19日）傍晚發生恐怖隨機攻擊！一名27歲張姓男子涉嫌在捷運站內投擲煙霧彈及土製爆裂物，造成現場混亂。事件中，一名57歲男子在現場試圖制止時遭刺傷，經送醫搶救仍宣告不治；此外，嫌犯在警方圍捕中畏罪墜樓，送醫搶救後19：42傳出不治身亡。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 4
憲法法庭：《憲訴法》修法規定總統2個月內補提大法官 逾越憲法職權
憲法法庭今天（19日）判決憲訴法修法違憲。憲法法庭認為，憲訴法修法增訂大法官未達15人時總統應於2個月內補足提名，以法律課予總統憲法所未規定的義務，已逾越憲法職權，違反憲法權力分立原則。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 67
北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」
台北車站 M7出口19日下班時段遭戴著防毒面具的男子，連續丟擲至少五枚煙霧彈，造成一人沒有生命跡象，另一人嗆傷送醫；歹徒行兇後跑到北捷中山站，不只投擲煙霧彈，且隨機砍人，面對警方包圍，他逃到高處後墜樓，人沒有生命跡象送醫。太報 ・ 31 分鐘前 ・ 2
預謀犯案已久！恐攻狂徒北車旁租屋 著手研究製造汽油彈
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，1名頭戴鴨舌帽及防毒面罩的男子，行經台北捷運板南線台北車站M7出口B1通道時，不但手持30公分的長刀，還對著四周丟擲4顆煙霧彈，1名57歲的余姓民眾上前制止，反遭歹徒砍傷倒地，警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現該名余男已無呼吸心跳，經醫師搶救後仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 442