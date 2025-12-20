北車、捷運中山站隨機攻擊 警搜索張文桃園老家帶回電腦、手機

27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治。警方今天（20日）凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查。

台北捷運中山站外19日晚間發生持刀砍人、多人傷亡案，警方獲報趕往封鎖現場蒐證，並出動霹靂小組全副武裝戒備，在商場周邊巡查維安。（中央社）

張文老家在桃園市楊梅區一處封閉型社區，昨天晚上案發後，桃園警方派員到張家外戒備，北市警方也帶走張文父母北上詢問，今天凌晨近1時才搭偵防車回到桃園，張文父母在警方陪同下進入社區，由警方持搜索票進屋蒐證。

警方在搜索後向媒體表示，張文已經很久沒回家，只能就現有物品進行搜索，並帶回張文使用過的手機、電腦等，張文的父母也再度由警方陪同北上，將協助進一步調查，以釐清案情。

