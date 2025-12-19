北車、捷運中山站隨機攻擊9人輕重傷 蔣萬安：嫌犯疑畏罪墜樓【不斷更新】

台北車站今天（19日）發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫。另外， 台北市警方說，台北捷運中山站附近發生持刀砍人案，有民眾遭攻擊。台北市長蔣萬安前往現場了解狀況後表示，嫌犯為87年次男性，該嫌犯後來在誠品南西店又造成多人受傷，接著極可能畏罪墜樓，事件已造成9人受傷，其中4人重傷。

總統賴清德晚間於臉書po文指出，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

廣告 廣告

賴清德呼籲，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行凶的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

台北車站19日晚間發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫。（中央社）

蔣萬安晚間前往現場了解狀況後受訪表示，今天傍晚在捷運台北車站發生隨機傷人事件，造成1人重傷、1人嗆傷，後來犯嫌往北走，在誠品南西店又造成3人重傷、4人輕傷。

蔣萬安說，目前了解犯嫌為本國籍87年次男子，極有可能後來畏罪墜樓。捷運雖已恢復正常營運，但警戒及巡邏會持續加強，後續若有近一步資訊將立刻讓大眾了解。

台北捷運公司表示，已全面啟動全線車站警戒升級並加強巡檢，同時與警方加強合作，加強留意捷運系統狀況，維護乘車安全，呼籲民眾務必提高警覺，遇到異常狀況請通知站務人員。

台北市警消今天晚間5時24分獲報，台北車站M7出口附近有人丟擲煙霧彈，導致一名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救中。台大醫院晚間證實，確實有收到該名個案，目前仍在搶救中，但詳細涉病人隱私無法說明。

台北車站19日晚間發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫。（中央社）

台北車站19日晚間發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫；行政院長卓榮泰（中）到場關心。（中央社）

台北車站19日晚間發生民眾丟擲煙霧彈事件，台北市 長蔣萬安（中）趕赴現場了解狀況，受訪時指出犯嫌 為87年次男性，後來在誠品南西店又造成多人受傷。（中央社）

蔣萬安稍早在臉書發文表示，捷運台北車站發生公安事件，警察局、消防局皆在第一時間到場應變，他已指示務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責，絕不寬貸。

北捷表示，案發地點為板南線台北車站M7出口第下一樓通道，已立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物，提醒民眾遇到緊急狀況保持冷靜勿驚慌，請使用對講機通知服務人員處理。

Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線

※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我） ※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線 ※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網 ※ 張老師專線：1980 ※ 生命線專線：1995 ※ 男性關懷專線：0800-013-999 ※ 家庭教育諮詢專線：412-8185