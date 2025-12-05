北車上下樓「無路可走」 障團提四大訴求 雙鐵研議改善

多個身心障礙團體今天(5日)下午在台北車站發起「無障礙路線體驗行動」，提醒身為國家首都門面的台北車站缺乏無障礙設施且標示不清，讓身障團體寸步難行。出席活動的台鐵代表表示將與高鐵立即研議改善，打造更友善的無障礙環境。

台北車站匯集台鐵、高鐵、台北捷運，並與台北轉運站、機場捷運連接，是北台灣最重要、運量最大的交通樞紐，每天有將近60萬人次進出，但身心障礙者的通行卻是困難重重。

身心障礙聯盟等多個身心障礙團體5日共同發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，邀請台鐵等主管機關以及朝野立委實際體驗台北車站的無障礙動線。民進黨立委郭昱晴、國民黨立委陳菁徽更親自坐上輪椅感受身心障礙者在台北車站通行的不便。

身心障礙聯盟常務監事、脊髓損傷社福基金會副董事長劉金鐘指出，目前台北車站一樓大廳的電梯僅能通行至月台層；若想前往地下一樓，只有1部附掛式樓梯升降平台，且須等待6至10分鐘，由工作人員操作；若要通往二樓用餐，則完全沒有無障礙設施，身心障礙者必須從戶外搭乘電梯進入地下樓層或二樓，但會面臨標示不清、指示中斷、路線繞行且斜坡坡度不佳等諸多問題。他說：『(原音)在台北車站，你要靠著這些標誌來找到那個要去的地方，一輩子找不到，我真的曾經問過5個人，花了40分鐘的時間才找到。我相信這是我們共同的一個心聲，這個是很淒涼的一件事情。』

劉金鐘表示，台北車站特定區每日旅客量約57.6萬人次，以占全台5.1%的身心障礙者人口推算，每日約有近3萬名身障者進出台北車站，卻面臨重重阻礙。

他強調，無障礙設計不是額外的服務與福利，而是確保所有人都能自由出行的基本人權。他們提出四大訴求，包括全面改善台北車站特定區的無障礙設施、建置連續、明確且不中斷的無障礙指示系統、建立可查詢的無障礙動線圖資，以及培訓站務人員理解並具備基本的辨識與應對能力。

台北市盲人福利協進會常務理事呂鴻文則表示，高鐵位於東3門，但視障者搭乘復康巴士的下點車為西3門，台北車站這麼大的站體卻無明確的引導系統，他希望北車能比照東京車站，每一面都至少要有1處出入口設置引導磚。

出席記者會的台鐵北區營運處處長王兆賢則表示，身障團體等待附掛式樓梯升降平台的時間的確比較久，台鐵將檢討縮短工作人員的應變時間。針對指標與進出口導引，台鐵也會即刻與高鐵共同研究評估，將台北車站的環境營造更為友善。



民進黨立委郭昱晴(左)、國民黨立委陳菁徽(右)坐輪椅感受身心障礙者在台北車站通行的不便。(劉品希 攝)