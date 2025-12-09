北車丐幫集團？男被硬塞1物遭怪人討錢、伸手搶千元 驚人結局超展開

生活中心／王文承報導

有位男子在北車周邊地下街遭遇一起強迫推銷事件，推銷員不僅強索高額金錢，甚至作勢要搶其錢包裡的千元大鈔。（圖／資料照）

台北車站擁有六鐵共構，是重要的交通樞紐，平日人流量龐大，也是外國觀光客經常經過的地點。不過，最近有位男子在周邊地下街遭遇一起強迫推銷事件，推銷員不僅強索高額金錢，甚至作勢要搶其錢包裡的千元大鈔，讓他嚇得不輕，貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

男被硬塞1物遭怪人討錢、伸手搶千元



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文陳述，7日下午兩、三點左右，他在台北車站地下街附近被一名男子搭訕。該男子突然靠近他，攤開一疊卡片在面前，帶著詭異的笑容說：「你好～選一張你喜歡的。」原PO沒有多想，隨意選了一張粉色頭髮的角色卡。

沒想到，對方直接將卡片塞到他手裡，並立刻改變說法：「我在這邊打工，支持一下，隨便給多少都行。」原PO原本心想看對方可憐，打算給個10元或20元的零錢，便掏出錢包翻找。

但對方卻拒收零錢，直接說：「我不收零錢啦～你有百鈔嗎？」更令原PO驚恐的是，對方竟湊過來查看他的錢包，看到裡面的千元大鈔，甚至作勢要伸手拿走。原PO瞬間被嚇住，擔心對方會有更過激的行為，最後只好無奈地塞了一張500元鈔票給他，隨即匆忙離開現場。

事後，原PO冷靜下來仔細觀察卡片，發現上面印的是手遊角色，價值大約只有20元。他氣憤地表示：「這已經不是推銷了吧？這是搶錢包＋恐嚇吧！」他痛批自己不僅是被搶，還差點連千元大鈔都被伸手拿走，並懊悔當下沒有當場大吼「搶劫啊！」

貼文曝光後，引起網友熱議，「北車、西門町、中山，總會在不同時段、不同時空刷新出各種詐騙鬼島的特色怪人NPC，專坑戰力0的肥宅」、「老招了，當年是愛心筆，接著自製的小包包請你支持 」、「好奇大概要到地下街的哪個地方才能遇到他？也想遇到這種好事，平常最大的興趣就是搗亂那些上來推銷的。」、「國中時是看起來比較宅的小胖子，在北車也遇到這種的，被騙走了好幾百。高中後長得比較兇，就沒被找過了。不要理就對了，停下來了也絕對要直接走掉。」、「他們都會挑那些看起來內向的人來騙」。

