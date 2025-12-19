北車丟擲煙霧彈、衝中山站砍人 蔣萬安：嫌犯87年次 可能畏罪跳樓

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北車站捷運站今（19日）傍晚發生一名男子丟擲煙霧彈，又到中山站持開山刀隨機攻擊傷人事件，引發大批民眾驚恐逃竄，隨後傳出兇嫌已墜樓。台北市長蔣萬安稍早趕赴現場，他受訪說，目前已知造成9位民眾輕重傷，並透露嫌犯是本國籍、87年次，後來極有可能是畏罪跳樓。

蔣萬安指出，今天傍晚時間在台北車站捷運站發生隨機傷人事件，目前掌握的相關資訊，造成1位重傷民眾正在急救、1位嗆傷，嫌犯後續又再造成3位重傷，正在緊急搶救，以及4位受傷。

蔣萬安說，第一時間他即刻要求警察局、消防局、捷運公司等各相關單位全力加強警戒，同時處理現場狀況，對於嫌犯，第一時間也很清楚，嚴懲不貸、全力緝兇，警察局也即刻調閱相關監視器畫面，掌握嫌犯。

蔣萬安表示，稍早，中山站南西誠品也直接處置嫌犯，目前掌握，嫌犯極有可能後來畏罪跳樓，目前捷運也恢復停靠站，但相關警戒、巡邏都會持續加強，後續有進一步的資訊，會即刻讓社會大眾知道。

蔣萬安也提到，目前掌握嫌犯是本國籍，87年次。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

