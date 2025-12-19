北車丟煙霧彈歹徒闖中山誠品隨機砍人！ 10人遭砍3人傷重

北捷台北車站M8出口驚傳煙霧彈攻擊事件，大批警消到場。（圖：民眾提供）

台北車站19日傍晚5點30分左右發生攻擊事件，一名男子在北捷台北車站M7出口附近投擲煙霧彈，導致現場瀰漫濃煙、惡臭。兇嫌臉上戴著防毒面具，並且在捷運站內的地板投擲煙霧彈，一人失去生命跡象。該名犯嫌逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，並持刀砍人。累計10人受傷，其中3人傷勢嚴重。

台北車站M8出口19日下午5時30分左右發生煙霧彈攻擊事件，一名頭戴防毒面罩的男子因不明原因，陸續在北車投擲多枚煙霧彈，站內頓時充滿濃煙，一名57歲男子身上有刀傷，失去生命跡象。現場還有疑似汽油彈的物品，兇嫌隨後在北捷中山站南西商圈逃竄、砍人，民眾切記不要靠近。

多名民眾在社群平台表示，誠品南西店內疑有男子持刀，現場一度出現煙味，民眾聽聞「有人拿刀」後驚慌逃離，部分人員躲進倉庫避難，現場氣氛緊張。目擊者指出，攻擊位置一度傳出在不同樓層，相關情況仍待釐清。

警方已趕抵現場處理，並呼籲民眾暫時遠離相關區域，詳細案情及是否有人受傷，仍有待警方進一步說明，目前累計至少10人受傷，其中3人傷勢嚴重。台北市長蔣萬安已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯；他也緊急趕赴現場視察。