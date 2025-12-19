北車丟煙霧彈、中山砍人！嫌犯身分「1巧合」超毛撞上鄭捷、中捷砍人案

社會中心／綜合報導

台北車站捷運站今（19日）傍晚發生突發事件，一名頭戴面具的男子在台北車站M7出口投擲煙霧彈。事發後不久，捷運中山站一帶又傳出隨機砍人情形，一名男子持長刀攻擊多名路人，甚至闖入誠品南西店，現場一度陷入混亂。警方隨後證實，兩起事件的犯嫌為同一人，為27歲本國籍男子張文，今年7月因涉嫌妨害兵役遭通緝。有網友注意到，嫌犯姓名僅有兩個字，因而聯想到過去曾震撼社會的捷運重大隨機攻擊案件，包括鄭捷案及台中捷運隨機砍人事件，引發網路討論。

到北車丟煙霧彈、中山砍人！嫌犯真實身分「1巧合」超毛撞上鄭捷、中捷砍人案

一名來自桃園、27歲逃兵通緝犯張文，在台北捷運板南線台北車站M7出口外投擲煙霧彈，又前往中山砍人。（圖／翻攝畫面）









一名來自桃園、27歲逃兵通緝犯張文，在台北捷運板南線台北車站M7出口外投擲煙霧彈，造成現場混亂，事件中一人受傷，另有一名57歲男子不幸喪命。犯嫌隨後轉往北捷中山站一帶，持長刀隨機攻擊路人，並再次丟擲煙霧彈，導致多人受傷。過程中，張男還闖入誠品南西店，隨後不明原因墜樓，救護人員已趕抵現場進行急救，隨即由救護人員緊急送醫搶救，經院方全力急救後，於晚間7時48分宣告不治。詳細案情及犯案動機仍有待進一步釐清。

另外《民視新聞網》掌握的獨家消息，犯案的張文為空軍志願役士兵，當兵地點位於在松山機場附近，服役單位則是無線電通訊中隊，但他卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到遭到通緝，但國防部強調，他已經不是現役軍人。

鄭捷(左圖)在台北捷運板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客，造成4人死亡、24人受傷，震驚全台；台中捷運2024年5月21日也曾發生隨機砍人案，當時20歲的洪淨(右圖)因對社會不滿，企圖以極端行為引起關注。（圖／民視資料照）





由於本案嫌犯的姓名僅有兩個字，相關特徵也在網路上引發討論，有部分網友因此回顧過去曾引發社會高度關注的捷運重大隨機傷人案件，指出相關案件嫌犯姓名同樣為兩字，包括鄭捷案以及台中捷運隨機砍人事件，相關巧合引起熱議。回顧2014年5月21日，鄭捷在台北捷運板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客，造成4人死亡、24人受傷，震驚全台。案件經審理後，鄭捷遭判處死刑，並於2016年5月10日執行，該案也被視為台灣捷運史上首起無差別殺人事件。此外，台中捷運於2024年5月21日也曾發生隨機砍人案，當時20歲的洪淨因對社會不滿，企圖以極端行為引起關注，並刻意選在鄭捷案屆滿10週年的同一天行兇，造成2名乘客受傷。該案一、二審分別判處10年及9年9月有期徒刑，洪淨不服判決提出上訴，近日遭最高法院駁回，全案定讞。

















原文出處：到北車丟煙霧彈、中山砍人！嫌犯真實身分「1巧合」超毛撞上鄭捷、中捷砍人案

