北車丟煙霧彈.中山站連環傷人 蔣萬安：已知9人輕重傷、掌握嫌犯身分

台北車站捷運站今（19）日發生隨機傷人事件，嫌犯先在台北車站捷運站M7出口外投擲煙霧彈，隨後一路往北移動，並在中山站一帶隨機砍人，造成多名民眾重傷、受傷。台北市長蔣萬安表示，警方已掌握嫌犯身分，為一名87年次的本國籍男子。

蔣萬安表示，目前掌握在台北車站這裡造成1位重傷、正在急救，另有1位民眾嗆傷；嫌犯隨後往北移動，又再造成3位民眾重傷、目前仍在緊急搶救，另有4位民眾受傷。事件發生第一時間，他已要求警察局、消防局、捷運公司及區公所等相關單位，全力加強警戒並即刻處理現場狀況。

蔣萬安表示，目前捷運已恢復正常停靠，但相關警戒與巡邏將持續加強，後續若有進一步釐清結果，市府將第一時間對外說明。

