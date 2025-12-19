「北車丟煙霧彈＋中山站隨機砍人」2死7傷！嫌犯確認死亡

台北市今（19）日傍晚發生多起隨機攻擊事件，目前造成共2人死亡，7人受傷，2人命危。嫌犯先是在台北車站投擲煙霧彈造成1人嗆傷，持刀刺死1人，隨後中山站外持長刀隨機砍人，造成6人受傷。遭警方包圍後，嫌犯從誠品南西店頂樓墜落，當場失去生命跡象，晚間7點42分確認死亡。

捷運中山站案發現場。（圖／中天新聞，下同）

嫌犯先是在台北車站北捷M8出口投擲煙霧彈，現場濃煙四起，導致旅客身體不適。其中一名57歲男性旅客疑似制止嫌犯時被砍傷，失去生命跡象，經站務人員協助後緊急送往台大醫院搶救，晚間7點56分確認死亡。另一名54歲男性因滅火時吸入濃煙嗆傷，意識清楚，已送馬偕醫院治療。

嫌犯在犯案後迅速逃離台北車站，並沿途前往捷運中山站。他不僅持續丟擲煙霧彈，還隨機揮刀攻擊路人，導致6人受傷，其中2人重傷。警方隨即展開追捕，並在誠品南西店的頂樓將嫌犯包圍。然而，嫌犯在混亂中從頂樓墜落，雖然被緊急送往國泰醫院搶救，但現場目擊者表示其墜樓後已無生命跡象，送國泰醫院急救後，晚間7點42分由醫院宣告死亡

疑嫌犯墜樓送醫畫面曝光。（圖／翻攝自臉書＠爆料公社）

台北市長蔣萬安稍早公布嫌犯身分，表示其為1987年次的張姓通緝犯，案發時戴著防毒面具，並攜帶多枚煙霧彈及疑似土製爆裂物。目前警方已加派人力，針對全國鐵路與航站進行嚴密戒備，並持續調查嫌犯的作案動機及相關細節。

