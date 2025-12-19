北車丟煙霧彈.中山隨機砍人 張嫌遭圍捕墜樓不治
台北市 / 綜合報導
台北捷運今(19)日傳出兩起攻擊事件，嫌犯張文先是在捷運台北車站丟擲煙霧彈，造成一死一輕傷，隨後他又前往中山站，手持長刀隨機攻擊路人，目前已知有七人遭到波及，其中三人當場失去意識及呼吸。最後他闖入誠品南西店，遭到警方包圍，墜樓送醫不治。
戴著防毒面具，在捷運台北車站遊走，畫面中的男子，今(19)日下午5點30分，竟然在捷運台北車站，發動攻擊，當時正值通勤的尖峰時間，他對著M7出口的B1通道，持刀並且投擲煙霧彈，現場煙霧迷漫，這起事件造成，一名57歲男子，當場失去呼吸心跳，另有一名民眾，也受到輕傷，紛紛送往醫院治療。
而這名嫌犯，在北車犯案過後，竟然又前往捷運中山站，丟擲煙霧彈，甚至手持長刀，攻擊多名路人，造成7名民眾受傷，其中有3名，失去呼吸和意識，現場一片混亂，隨後兇嫌闖入誠品南西店，遭到警方包圍後墜樓，當場失去生命跡象，送往醫院治療，而經過調查，這名男子名叫張文，27歲本籍人士，原本是逃兵通緝，這次的犯案動機究竟為何，還需要等待警方，盡速釐清。
更多華視新聞報導
北車M7出口遭扔擲煙霧彈 1民眾受波及
北車.中山商圈隨機攻擊 民眾四處逃竄.場面怵目驚心
北車M7出口遭扔擲煙霧彈 蔣萬安：用最快速度釐清案情
其他人也在看
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北車、中山隨機傷人 嫌犯身份曝光：27歲通緝犯
台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
千人癱瘓法院／退役檢察官披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 2 天前 ・ 192
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
黃明志驗尿結果呈陰性！ 案情結果恐大反轉
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前偵辦進度未顯示他跟案情有直接關聯，但已經造成他工作全面停擺，由於案件仍在偵辦中，口頭保釋期延長到2026年1月11日，先前他因尿檢被驗出有四種毒品呈陽性反應，身上也被搜出藍色小藥丸，被指控持有毒品及吸毒兩項罪名，18日開庭，沒想到案情卻產生不一樣的發展。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 55
TPBL》高國豪家庭風波已和解 聯盟解除禁賽、仍須付6萬元罰金
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與哥哥高國強的家庭風波先前鬧上法院，10日傳出當事人已完成和解，而TPBL聯緯來體育台 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
幫癌末病患注射生理食鹽水！精神科名醫李光輝詐財150萬 判關1年半確定
知名精神科名醫李光輝騙大腸癌女病患可幫她用免疫療法治療癌症，收取150萬高額費用，實際上只注射生理食鹽水，女病患最後仍不敵病情離世，2023年李光輝一審遭判2年徒刑，案經上訴，台灣高等法院18日改判1年半，全案定讞。鏡報 ・ 1 天前 ・ 100
林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導今（18）早新北市林口區發生一起砍人命案，一名78歲陳姓老翁遭砍4刀，送醫搶救後，仍不幸回天乏術；凶手59歲葉姓男子在犯案後逃離現場，稍早已被警方逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦。對於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為陳想害死他的農作物，進而發生口角。今早林口區文化一路二段一處菜園內發生兇殺命案，葉男疑似因種菜問題，與另一名陳翁發生衝突，並憤而持刀砍向陳，造成他左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。案發菜園。（圖／林口警分局提供）警消獲報後，立刻將受傷的陳翁送往林口長庚醫院救治，但仍於上午9時25分宣告不治。至於砍人的葉男，則在犯後逃離現場，警方隨後調閱周邊監視器，發現他騎乘機車往新莊方向逃逸，因此也立即派員前往緝捕，並在4個小時後，上午11時許將葉男逮捕歸案。至於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為他是想害死他的農作物，才會發生口角。全案待警方釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光 更多民視新聞報導昔喊廢監院今要陳情！律師嗆：藍白厚顏無恥立法院又要延會？民眾黨團提案付委審查 朝野無共識破局王鴻薇質詢喊告踢鐵板！張惇涵嗆法院認證藍造謠敗訴「妳才好意思喔」民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
吃醋暴走？見心儀女身旁有「他」 健身教練揮拳送辦
台北市 / 綜合報導 昨(18)日凌晨，台北市信義區上演全武行！一名羅姓健身教練對蘇姓女學員有好感，喝醉後看見女生跟另一名男子同行而產生醋意，邀約遭拒絕後，竟然朝著同行男伴揮拳攻擊，蘇姓女學員也在勸架過程中被推倒在地，當時被攻擊的同行友人受訪表示，自己完全不認識對方，街頭暴力相當可怕。身穿白衣身形壯碩的男子，疑似喝醉酒，情緒相當激動，眼看場面失控，警方上前想要壓制，男子友人也想幫忙卻徒勞無功。羅姓教練VS.警方說：「不要過來啦，好啦好啦，你們兩個，我都沒在怕的啦。」街頭全武行就發生在台北市信義區，18日凌晨3點多，這名白衣男子是一名健身教練，會這麼失控，就是因為他在吃醋。同行王姓友人說：「(羅姓教練)一衝過來，就是他先罵我三字經，然後他直接揮我一拳。」蘇姓女子，跟朋友到台北市信義區喝酒，巧遇羅姓健身教練，教練喜歡她已久，看到她跟男性友人同行，心生醋意想帶走她卻被拒絕，居然對他揮拳攻擊，女學員想勸架，也被推倒在地，警方到場將他壓制在地。對著鏡頭認真教學，羅姓教練身材壯碩，衝突當下朋友想攔也攔不住，10幾名警察想壓制，也費了九牛二虎之力，而事發又在人來人往的信義區，所幸沒有波及無辜，不過遭毆打的王姓男子回想當下狀況，還是心有餘悸。同行王姓友人說：「我覺得非常可怕，我們後面有去警察局備案，他那時候就被反手銬在牆壁上。」北市警信義分局三張犁派出所所長陳右霖說：「見羅姓男子酒後情緒激動，且有暴力行為，遂依法將羅男管束並帶返勤務處所。」健身教練疑似喝酒情緒失控，大鬧信義區蘇姓女學員跟友人已經提告，警方後續也將依傷害妨害自由等罪，移請北檢偵辦。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 4
3副所長涉鮑魚大亨潛逃案 北檢意外上演全武行
社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的民視影音 ・ 7 小時前 ・ 2
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 李姓派出所副所長貪污罪聲押
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前 ・ 5
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男童玩具滑板車騎上馬路 「以一擋十」目擊者看傻
新竹縣 / 綜合報導 在新竹縣竟然有小朋友，直接把玩具車騎到大馬路上。昨(17)日下午有民眾目擊在竹北市溪州路上，一名男童直接在大馬路上 騎著 滑步車，由於當時正值下班時間，現場車流量相當大，後方一整排車輛通通被擋住，幸好有熱心的駕駛用車輛護送男童，只不過這樣危險上路的行為，現在警方也要對家長依法開罰。小男孩在大馬路上 滑 著玩具車，只見他左右腳並用雙腳賣力地 滑 啊 滑 ，小男孩似乎發現了不對勁，回頭看了一眼正以為他要停下來，沒想到他只是看了看接著繼續騎在馬路上，導致後方一整排車輛通通塞住，目擊民眾說：「開始滑滑滑，滑到路中間，剛好是下班車子很多堵住那個路口，我們衝出去看，對面的一個小妹妹就把他扶到旁邊。」目擊民眾說：「護送他到我們門口來，反正滿危險的，就是那幾個年輕人開轎車的，把他給慢慢的引導。」事情昨日下午發生在新竹縣竹北市溪州路上，當時正值下課時間現場車流量不小，而且後方還有遊覽車，原先被擋住的機車穿過縫隙往前鑽驚見小男孩也紛紛急踩煞車。目擊民眾說：「很危險啊，那個(男孩)那麼小耶，如果是轎車可能還看得到他，如果是大卡車的話，可能他就掰掰(出意外)了。」目擊者表示還好當時有小車擋住，否則如果後方是大車恐怕會因為視線死角釀成悲劇，而員警抵達時男童已由熱心民眾帶到路旁照看。新竹縣警竹北分局豐田派出所所長謝秉修說：「行為已涉及違反道路交通管理處罰條例，第78條第1項第4款之規定，行人於交通頻繁道路嬉遊，奔跑，足以影響交通安全者，可處罰新台幣500元罰鍰。」雖然這回沒有發生意外，但小男孩違規闖進馬路的行為真的是讓用路人嚇出一身冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
北車與中山站連環攻擊！嫌犯丟煙霧彈、持長刀隨機砍人釀9傷4命危
台北市今（19）日傍晚發生多起隨機攻擊事件，造成共9人受傷，4人命危。嫌犯先是在台北車站投擲煙霧彈造成1人嗆傷，持刀刺傷1人導致OHCA，隨後逃往南京西路12號的新光三越南西店外投擲煙霧彈，並持長刀隨機砍人，造成現場7名民眾受傷，其中3人OHCA。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「菜園種菜」爆奪命！ 男怒揮利器 78歲翁中4刀亡
新北市 / 綜合報導 今(18)日早上7點多新北林口傳出傷害案件！一名78歲的陳姓老翁在菜園種菜跟另一名葉姓男子起衝突，沒想到葉姓男子憤而拿利器攻擊，猛刺種菜老翁 4刀 ，送醫不治。根據了解，葉姓男子疑似不滿老翁移動栽種位置影響農作物生長，這才憤而行兇，警方目前已經逮到犯嫌，全案依殺人罪嫌送辦。警車閃燈鳴笛十萬火急轉彎進小巷子裡，一路前往菜園，會這麼急因為這裡傳出持利器傷人事件，警方VS.報案人說：「你是說他是在哪裡種菜的，他在那一邊，那個房子旁邊。」民眾目睹衝突事件嚇得趕緊報警，事發就在新北市林口區今日一早7點多，只見菜園旁邊血跡斑斑，周圍還拉起封鎖線，報案人家屬說：「兩個種菜阿北吵架聲，一個人有受傷，還去勸架。記者李采臻說：「衝突就發生在這處菜園，疑似因為種菜的問題起了糾紛，嫌犯當時就拿出利器來揮砍，被害人受傷倒地，嫌犯直接騎車離開。」附近種菜的居民表示，陳姓被害人想更換農作物的栽種位置，疑似因此影響葉姓嫌犯農作物的生長，因此爆發衝突，葉姓嫌犯一氣之下拿出利器劃傷陳姓男子，送醫搶救不治，附近居民說：「有的人(地)不種給他種，可能是這樣，殺人的人是誰我們也不曉得，怎麼知道說會變這樣，我看他衣服好像很多洞。」新北警林口分局偵查隊副隊長楊世彬說：「於案發內4小時將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後，將依照殺人罪移送新北地檢偵辦。」受傷的陳姓男子機車還停留在原地，幾十年來在這裡務農，沒想到跟人起衝突受傷不治，附近民眾聽聞都相當震驚， 葉姓嫌犯 有傷害、竊盜前科 ， 行凶之後騎機車逃逸 ， 中午就在新莊一處工地 被警方逮捕 ， 坦承就是因為自己的農作物被破壞 ， 積怨已久 才拿出隨身攜帶的利器攻擊 ， 不過詳細犯案動機 還有待釐清 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇
台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈，引發社會高度關注。台北地檢署已迅速指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中前往現場，並指揮轄區中正第一分局展開積極偵辦，全力追緝涉案嫌犯到案。太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話