北車丟煙霧彈.中山隨機砍人 張嫌遭圍捕墜樓不治

台北市 / 綜合報導

台北捷運今(19)日傳出兩起攻擊事件，嫌犯張文先是在捷運台北車站丟擲煙霧彈，造成一死一輕傷，隨後他又前往中山站，手持長刀隨機攻擊路人，目前已知有七人遭到波及，其中三人當場失去意識及呼吸。最後他闖入誠品南西店，遭到警方包圍，墜樓送醫不治。

戴著防毒面具，在捷運台北車站遊走，畫面中的男子，今(19)日下午5點30分，竟然在捷運台北車站，發動攻擊，當時正值通勤的尖峰時間，他對著M7出口的B1通道，持刀並且投擲煙霧彈，現場煙霧迷漫，這起事件造成，一名57歲男子，當場失去呼吸心跳，另有一名民眾，也受到輕傷，紛紛送往醫院治療。

而這名嫌犯，在北車犯案過後，竟然又前往捷運中山站，丟擲煙霧彈，甚至手持長刀，攻擊多名路人，造成7名民眾受傷，其中有3名，失去呼吸和意識，現場一片混亂，隨後兇嫌闖入誠品南西店，遭到警方包圍後墜樓，當場失去生命跡象，送往醫院治療，而經過調查，這名男子名叫張文，27歲本籍人士，原本是逃兵通緝，這次的犯案動機究竟為何，還需要等待警方，盡速釐清。

