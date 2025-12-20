北車中山恐怖攻擊！張文扔煙霧彈、隨機砍人釀4死11傷 2人還在加護病房急救

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

捷運台北車站、中山站附近昨（19）日傍晚爆發恐怖攻擊，兇嫌張文先在北車M8出口丟煙霧彈，隨後又前往中山商圈及誠品南西店隨機砍人，最後在逃亡過程中墜樓身亡。衛福部統計顯示，本次攻擊總共釀成4死11傷，其中有2人還在加護病房搶救中。

捷運台北車站、中山商圈恐攻共造成4死11傷，包括兇嫌張文墜樓傷重不治。（圖／網友 @mon_dailyrecords 提供）

截至今天上午6點25分，多達15名北捷恐攻傷病患送醫，4人不幸身亡，11人受傷，其中有6人還在醫院，2人在加護病房、急診觀察1人，以及一般病房3人。

傷亡入院名單：

台大醫院 2人

台北馬偕 2人

台北國泰 2人

新光醫院 2人

三總 1人

三總松山 1人

北市聯醫和平婦幼院區 1人

北市聯醫中興院區 1人

土城醫院 1人

亞東醫院 1人

輔大醫院 1人

傷亡人數總計：4死亡11傷

一般病房：3人

急診觀察：1人

加護病房：2人

