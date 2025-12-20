北車中山恐怖攻擊！張文隨機砍人後掉落「神秘筆記本」 警方緊急解鎖手機調查

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

捷運台北車站及中山站一帶昨（19）日發生恐怖攻擊事件，兇嫌張文最初在北車M8出口丟擲煙霧彈，之後又在中山商圈進行隨機砍人，現已造成4死11傷，造成全體社會恐慌。目前，警方發現張文於犯案過程中掉落了一本筆記本，已送往鑑識調查，也緊急解鎖手機尋找相關線索。

警方發現張文於犯案過程中掉落了一本筆記本。（圖／翻攝畫面）

此外，根據專案小組調查，張文的平板和電腦雲端中有疑似本次恐攻計畫的內容，初步判定是預謀犯案，且由於雲端文件的帳號持有人及存取權限對象都是張文，而編輯者亦無他人，警方暫時排除共犯可能性。

